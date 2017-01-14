Скончался известный украинский ученый

Три года назад Лихтарев хотел пойти добровольцем на Донбасс

Умер известный украинский физик, один из руководителей ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Илья Лихтарев. Об этом сообщил журналист Сергей Костеж.

"Сегодня ночью умер выдающийся украинский ученый, профессор Илья Лихтарев", – написал он на своей странице в Facebook.

Также журналист рассказал о желании Лихтарева пойти в 2014 году добровольцем на фронт.

"Весной 2014 года, в самом начале российской агрессии, 80-летний Лихтарев пришел в один из киевских военкоматов записываться добровольцем. Ясное дело, забраковали по здоровью. – Зря вы так, – пожурил их Лихтарев, – я старый и мудрый, я вам пригожусь...", – вспоминает Костеж.

Справка. Илья Лихтарев – доктор физико-математических наук, профессор, генеральный директор "Научно-исследовательского института радиационной защиты" Академии технологических наук Украины, председатель комиссии по вопросам гигиенического регламентирования и нормирования радиоактивных веществ и радиационного фактора комитета Министерства здравоохранения Украины по вопросам гигиенического регламентирования.

Ранее также сообщалось, что в Китае умер лингвист Чжоу Югуан, создавший латинскую транскрипцию китайского языка.