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Скончался известный украинский ученый http://www.segodnya.ua/img/article/7882/31_main.1484398008.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/31_tn.1484398008.jpg Украина Три года назад Лихтарев хотел пойти добровольцем на Донбасс

Скончался известный украинский ученый

Сегодня, 14:45

Три года назад Лихтарев хотел пойти добровольцем на Донбасс

Илья Лихтарев. Фото: Facebook
Илья Лихтарев. Фото: Facebook

Умер известный украинский физик, один из руководителей ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Илья Лихтарев. Об этом сообщил журналист Сергей Костеж.

"Сегодня ночью умер выдающийся украинский ученый, профессор Илья Лихтарев", – написал он на своей странице в Facebook.

Также журналист рассказал о желании Лихтарева пойти в 2014 году добровольцем на фронт.

"Весной 2014 года, в самом начале российской агрессии, 80-летний Лихтарев пришел в один из киевских военкоматов записываться добровольцем. Ясное дело, забраковали по здоровью. – Зря вы так, – пожурил их Лихтарев, – я старый и мудрый, я вам пригожусь...", – вспоминает Костеж.

Справка. Илья Лихтарев – доктор физико-математических наук, профессор, генеральный директор "Научно-исследовательского института радиационной защиты" Академии технологических наук Украины, председатель комиссии по вопросам гигиенического регламентирования и нормирования радиоактивных веществ и радиационного фактора комитета Министерства здравоохранения Украины по вопросам гигиенического регламентирования.

Ранее также сообщалось, что в Китае умер лингвист Чжоу Югуан, создавший латинскую транскрипцию китайского языка.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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