Турчинов: Оккупанты могут вторгнуться в Украину за два-три часа
Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая также угрожает и другим странам Европы, сказал секретарь СНБО
Развернутые у границ с Украиной российские войска могут вторгнуться на украинскую землю в течение двух-трех часов, если поступит такая команда с Кремля. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает 112.ua.
Секретарь СНБО отметил, что готовятся к войне и военно-промышленные комплексы России.
"В случае принятия Москвой политического решения по расширению масштабов вооруженной агрессии против Украины, 1 и 2 армейские корпуса будут вести наступательные действия, после их перегруппировки и усиления российскими регулярными войсками. Российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию нашего государства. Готовятся к войне и военно-промышленные комплексы России", – заявил Турчинов.
По словам Турчинова, "Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но другим центральной и восточной Европы".
Как рассказывал Александр Турчинов, Россия может использовать совместные белорусско-российские учения "Запад-2017", которые пройдут в сентябре нынешнего года, как подготовку к вторжению войск в Украину.
Напомним, как сообщали в Минобороны, Украина продолжает находиться под угрозой большой войны с РФ, так как оккупанты сосредоточили у российско-украинской границы большое количество военной техники, а также 18 тысяч солдат.
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