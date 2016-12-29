Украинский дзюдоист пожертвовал призовые на лечение 13-летней девочки

Накануне новогодних праздников Федерация дзюдо Киева наградила лучших спортсменов денежными сертификатами на 20 тысяч грн.

Один из лучших спортсменов Федерации по итогам 2016 года, чемпион мира, многократный победитель мировых и континентальных турниров Георгий Зантарая, зная о беде в семье тренера по дзюдо Сергея Рычкова, отдал свои премиальные на лечение его дочери.

"Катя Рычкова, отец которой – Сергей Рычков – раньше работал детским тренером по дзюдо в столичной ДЮСШ №10, сейчас прикована к постели. Из-за тяжелой болезни у 13-летней девочки полностью удален кишечник. В настоящее время Катя находится на лечении в клинике Италии.

Впереди девочку ждут тяжелые операции. Поэтому эти деньги от Федерации дзюдо Киева я хочу передать семье Рычкова. Надеюсь, что мой вклад поможет Кате выздороветь", – сказал Георгий.