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Украинский дзюдоист пожертвовал призовые на лечение 13-летней девочки http://www.segodnya.ua/img/article/7844/64_main.1483029149.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/64_tn.1483029149.jpg Украина Дочь бывшего детского тренер Сергея Рычкова сейчас прикована к постели

Украинский дзюдоист пожертвовал призовые на лечение 13-летней девочки

Сегодня, 18:32

Дочь бывшего детского тренер Сергея Рычкова сейчас прикована к постели

Георгий Зантарая. Фото AFP
Георгий Зантарая. Фото AFP

Накануне новогодних праздников Федерация дзюдо Киева наградила лучших спортсменов денежными сертификатами на 20 тысяч грн.

Один из лучших спортсменов Федерации по итогам 2016 года, чемпион мира, многократный победитель мировых и континентальных турниров Георгий Зантарая, зная о беде в семье тренера по дзюдо Сергея Рычкова, отдал свои премиальные на лечение его дочери.

"Катя Рычкова, отец которой – Сергей Рычков – раньше работал детским тренером по дзюдо в столичной ДЮСШ №10, сейчас прикована к постели. Из-за тяжелой болезни у 13-летней девочки полностью удален кишечник. В настоящее время Катя находится на лечении в клинике Италии.

Впереди девочку ждут тяжелые операции. Поэтому эти деньги от Федерации дзюдо Киева я хочу передать семье Рычкова. Надеюсь, что мой вклад поможет Кате выздороветь", – сказал Георгий.
дзюдо, Георгий Зантарая

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