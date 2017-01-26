Украинский математик получила международную премию за мировое открытие

Вчера, 17:11

Украинку отметили престижной наградой за решение сложнейшей задачи, которую не могли решить несколько веков

Марина Вязовская. Фото: с сайта Минобразования
Марина Вязовская. Фото: с сайта Минобразования

Украинка Марина Вязовская получила престижную международную математическую премию"Премию Салема 2016", сообщает пресс-служба Минобразования.

Сообщается, что данная премия присуждается молодому математику за выдающиеся достижения в сфере научных интересов Рафаэля Салема (французский математик), прежде всего в теории рядов Фурье.

Отметим, что данная премия является чрезвычайно престижной, аналог Нобелевской, но для математиков.

Что касается Марины Вязовской, то она получила награду за открытие мирового уровня – относительно самой плотной укладки шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм.

Напомним, Вязовская сделала удивительное открытие мирового уровня в математике. Она разрешила одну из сложнейших задач, над которой ученые ломали головы несколько столетий. Украинка первой в мире решила задачу укладки шаров в многомерном эвклидовом пространстве.
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"Сегодня"

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