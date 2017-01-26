Украинский математик получила международную премию за мировое открытие
Украинку отметили престижной наградой за решение сложнейшей задачи, которую не могли решить несколько веков
Украинка Марина Вязовская получила престижную международную математическую премию"Премию Салема 2016", сообщает пресс-служба Минобразования.
Сообщается, что данная премия присуждается молодому математику за выдающиеся достижения в сфере научных интересов Рафаэля Салема (французский математик), прежде всего в теории рядов Фурье.
Отметим, что данная премия является чрезвычайно престижной, аналог Нобелевской, но для математиков.
Что касается Марины Вязовской, то она получила награду за открытие мирового уровня – относительно самой плотной укладки шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм.
Напомним, Вязовская сделала удивительное открытие мирового уровня в математике. Она разрешила одну из сложнейших задач, над которой ученые ломали головы несколько столетий. Украинка первой в мире решила задачу укладки шаров в многомерном эвклидовом пространстве.
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