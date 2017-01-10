В Херсонской области произошла резня из-за девушки

Во время ссоры один из мужчин достал нож и несколько раз ударил другого в бедро

В дежурную часть Белозерского отделения полиции поступило сообщение, что в больницу был доставлен 23-летний местный житель с колото-резаными ранами бедра.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили, что телесные повреждения ему причинил 19-летний житель соседнего села, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В ходе следствия выяснилось, что мужчины отдыхали в баре, где им понравилась одна девушка. Из-за этого между ними возник конфликт.

Ребята вышли на улицу выяснить отношения. Во время ссоры один из мужчин достал нож и несколько раз ударил другого в бедро. После чего сбежал.

Потерпевший вернулся к себе домой и вызвал "скорую".

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в фитнесс-клубе Николаева произошла резня из-за футболки с Путиным.