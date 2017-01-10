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В Херсонской области произошла резня из-за девушки http://www.segodnya.ua/img/article/7868/81_main.1484051594.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/81_tn.1484051594.jpg Украина Во время ссоры один из мужчин достал нож и несколько раз ударил другого в бедро

В Херсонской области произошла резня из-за девушки

Сегодня, 19:34

Во время ссоры один из мужчин достал нож и несколько раз ударил другого в бедро

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В дежурную часть Белозерского отделения полиции поступило сообщение, что в больницу был доставлен 23-летний местный житель с колото-резаными ранами бедра.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили, что телесные повреждения ему причинил 19-летний житель соседнего села, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В ходе следствия выяснилось, что мужчины отдыхали в баре, где им понравилась одна девушка. Из-за этого между ними возник конфликт.

Ребята вышли на улицу выяснить отношения. Во время ссоры один из мужчин достал нож и несколько раз ударил другого в бедро. После чего сбежал.

Потерпевший вернулся к себе домой и вызвал "скорую".

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в фитнесс-клубе Николаева произошла резня из-за футболки с Путиным.
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Источник:

"Сегодня"

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