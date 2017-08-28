В Николаеве копы задержали троих одесситов за ограбление
Злоумышленники избили потерпевших и отобрали у них сумки, в которых находились деньги, ключи, документы и мобильные
В полицию Николаева обратились двое местных жителей, которые сообщили, что на них напали трое неизвестных.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.
Злоумышленники избили потерпевших и отобрали у них сумки, в которых находились деньги, ключи, документы и телефоны.
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Вскоре правоохранители задержали троих мужчин, внешность которых подходила под описание.
Парни оказались жителями Одесской области, которые приехали в Николаев в гости к знакомой.
Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные ранили инкассатора, отобрали у него часть денег и скрылись на машине без номеров.
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