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В Полтаве мужчине прострелили голову http://www.segodnya.ua/img/article/7882/78_main.1484419131.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/78_tn.1484419131.jpg Украина Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу

В Полтаве мужчине прострелили голову

Сегодня, 20:38

Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Мужчина получил ранение. Фото из открытых источников
Мужчина получил ранение. Фото из открытых источников

В Киевском районе города, в одном из домов по улице Гожуливской, обнаружен 39-летний мужчина с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Напомним, в Запорожье во время ограбления частного дома ранен в голову его владелец.
убийство, Полтава, покушение, стрельба

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