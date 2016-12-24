Жена Хачериди поделилась пикантными фото с отдыха на Мальдивах (фото)

Футболисты украинского чемпионата продолжают пользоваться паузой в соревнованиях и набираются сил на морях. Защитник сборной Украины Евгений Хачериди вместе со своей женой Викторией отдыхают на Мальдивских островах.

Виктория постит в соцсетях фотки романтических поцелуев, катания на велосипеде или просто любования закатом.

Напомним, что на днях появилась информация, что питерский "Зенит" хочет заключить контракт с Хачериди. Мол, россияне дают "Динамо" 4 млн евро, но киевляне не хотят так дешево продавать игрока.