В Украине вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел

20 ноября в Украине вступает в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел.
Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 октября 2019 года, дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн)
Закон возлагает на органы Национальной полиции обязанность рассматривать дела об админправонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.
Закон вступил в силу, поскольку был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".
Напомним, что ранее Рада ввела штрафы за перевозку детей без специальных автокресел.
Эксперты советуют при выборе детского автокресла обращать внимание, есть ли на товаре оранжевая наклейка – знак сертификации. Также нужно знать возраст, вес и рост ребенка – от этого зависит, какая модель подойдет лучше всего.
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