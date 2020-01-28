Украина прекратит прямое сообщение с Китаем из-за коронавируса: названа дата

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Из-за стремительного распространения смертельного коронавируса с 3 февраля Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем.

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский.

По его словам, перевозчик прекращает "единую прямую связь с Китаем", пока "ситуация не изменится".

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"С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения", – заявил он.

Отметим, что исследователи из Гонконга заявили о разработке вакцины от нового типа коронавируса, жертвами которого стали больше 100 человек. Созданием вакцины занималась группа ученых из университета Гонконга.

"Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени", – сказал Юн, не уточнив, когда их вакцина будет готова для пациентов.

Напомним, что ранее в этот же день Министерство здравоохранения Украины напомнило украинцам о том, что действенного препарата от пневмонии, которую называют новым типом коронавируса, нет. Поэтому в Минздраве призвали избегать мошенников, которые предлагают вакцинироваться от коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, что о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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