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Украина прекратит прямое сообщение с Китаем из-за коронавируса: названа дата

28 января, 20:32

Воздушное сообщение с Китаем прекратится с 3 февраля

/ Фото: Pixabay

Из-за стремительного распространения смертельного коронавируса с 3 февраля Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем.

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский.

По его словам, перевозчик прекращает "единую прямую связь с Китаем", пока "ситуация не изменится".

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"С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения", – заявил он.

Отметим, что исследователи из Гонконга заявили о разработке вакцины от нового типа коронавируса, жертвами которого стали больше 100 человек. Созданием вакцины занималась группа ученых из университета Гонконга.

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"Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени", – сказал Юн, не уточнив, когда их вакцина будет готова для пациентов.

Напомним, что ранее в этот же день Министерство здравоохранения Украины напомнило украинцам о том, что действенного препарата от пневмонии, которую называют новым типом коронавируса, нет. Поэтому в Минздраве призвали избегать мошенников, которые предлагают вакцинироваться от коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, что о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай сообщение рейсы коронавирус

Источник: УНИАН

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