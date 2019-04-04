Если Зеленский победит: в Moody's озвучили экономический прогноз для Украины

Аналитики сетуют на неопределенность в политике кандидата

Владимир Зеленский. Фото: AFP

Если Зеленский победит: в Moody's озвучили экономический прогноз для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c2/608/5ca5c26087ef9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c2/608/5ca5c26087ef9.jpg 2019-04-04T15:35:49+03:00 Экономика Аналитики сетуют на неопределенность в политике кандидата

Потенциальная победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов в Украине не окажет непосредственного влияния на экономическую или фискальную политику Украины, поскольку премьер-министр, министры финансов, экономического развития и торговли, среди прочих, назначаются и подотчетны парламенту. Такое мнение выразили аналитики международного рейтингового агентства Moody's.

"Сильно ограниченная позиция правительства в отношении ликвидности и минимальный доступ к рынку также дают властям мощный стимул соблюдать другие ключевые условия действующей в Украине программы stand-by с Международным валютным фондом (МВФ)", – отмечает агентство.

Аналитики Moody's рассчитывает, что в случае президентства Зеленского проводимые в настоящее время в стране реформы, особенно антикоррупционные, будут в значительной степени продолжены, как и было договорено с внешними партнерами.

В то же время Moody's допускает, что эти стимулы значительно ослабнут, если экономические и финансовые условия нормализуются после президентских и парламентских выборов, поскольку неудовлетворенный спрос, вероятно, будет стимулировать экономическую активность в частном секторе, и политические риски могут снизиться, что вновь откроет доступ к рынкам.

"Следовательно, следующая программа МВФ, вероятно, появится только после периода длительных переговоров", – делает прогноз рейтинговое агентство.

Говоря обитогах первого тура выборов, Moody's указывает: вероятность материализации неорганизованной смены власти снизилась, что является позитивным фактором.

Агентство отмечает, что политические последствия потенциального президентства Зеленского все еще остаются неясными, так как отсутствует определенность о позициях его команды в ключевых областях политики. По мнению аналитиков, в частности, неопределенность в отношении поставок из России энергоносителей также останется повышенной независимо от результатов второго тура выборов.

Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.

Больше читайте в материале: "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".

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