Евросоюз даст 26 млн евро на развитие мелких и средних агрохозяйств

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина и Еврокомиссия подписали соглашение, в рамках которого ЕС, который оценил реформы в Украине, выделит 26 млн евро для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Cоглашение подписали в Брюсселе на полях 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 26 млн евро. Средства направят на поддержку земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра прав, реформы учреждений и системы землепользования.

Кроме того, средства должны пойти на проведение институциональных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий, а также на укрепление целевых цепей стоимости в сельском хозяйстве и обеспечения доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ.

Цель соглашения – привлечь помощь ЕС для развития аграрного сектора Украины с ориентацией на рост и устойчивое развитие малых и средних фермерских хозяйств, а также малых и средних предприятий.

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От украинского правительства соглашение подписал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, от Европейской комиссии – комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Офисе президента ожидают ускорение темпов роста ВВП Украины на 1,5% после запуска рынка земли в стране.

А пока что с незарегистрированных земельных участков в Украине собирают урожай, который оценивается в 88,5 млрд гривен.

Мы писали о том, сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка.

Самыми ценными могут оказаться сельхозземли в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, в Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли.

Ранее сообщалось, что Тимофей Милованов заявил: купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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