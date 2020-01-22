У Зеленского рассказали, как рынок земли отразится на экономике: детали

От земельной реформы зависят темпы роста ВВП и привлечение иностранных инвестиций

Возле Офиса президента на Банковой открылся бесплатный каток / Фото: Офис Президента Украины

В Офисе президента ожидают ускорение темпов роста ВВП Украины на 1,5% после запуска рынка земли в стране.

Об этом в интервью изданию The Report Company сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

"Мы прогнозируем увеличение темпов роста ВВП примерно на 1,5% в результате реформы рынка земли, а также увеличение прямых иностранных инвестиций в более широком масштабе в сельскохозяйственный сектор", – сказала она.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с незарегистрированных земельных участков в Украине собирают урожай, который оценивается в 88,5 млрд гривен.

Мы писали о том, сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка.

Самыми ценными могут оказаться сельхозземли в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, в Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли.

Ранее сообщалось, что Тимофей Милованов заявил: купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

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