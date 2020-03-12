У Шмыгаля нет квартиры, а у Пристайко – шесть: декларации Кабмина

Квартиры или дома в Киеве есть не у всех

Новый Кабмин продолжает работать в неполном составе – парламентом не утверждены четверо министров. Однако назначены исполняющие обязанности: министра энергетики – Виталий Шубин, министра экономразвития – Павел Кухта, министра образования и науки – Юрий Полюхович и министра культуры – Светлана Фоменко. Все они раньше работали заместителями руководителей этих ведомств. Как ожидается, назначение полноправных министров должно состояться на внеочередном пленарном заседании, дата которого, впрочем, пока не известна.

Мы продолжаем изучать налоговые декларации нового Кабмина. Раньше сайт "Сегодня" рассказывал, какие зарплаты в 2019 году получали министры до назначения в Кабмин и каков вообще уровень дохода их семей. Сегодня мы поговорим о недвижимости и другом имуществе, которым владеют члены правительства.

/ Фото: Сегодня

Декларации подправили

По всей видимости, декларации кандидатов, поданные 4 марта, будущие министры готовили наспех. Потому что через несколько дней некоторые из них подали исправленные декларации.

Например, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров забыл указать в первой декларации автомобиль Ауди Q8 2019 года выпуска, который записан на его имя (оценочная стоимость 2 100 000 грн, или 52 тыс. долларов), покупку недвижимости на сумму 1,1 млн грн, банковский кредит на сумму 480 тыс. грн, и фирмы, конечным бенефициаром которых он является – ООО "Стадимир" и ООО "5 служба". Также он добавил сумму наличных долларов (теперь 280 тыс. вместо 200 тыс.) и уменьшил банковские суммы в гривнях и евро.

Новоназначенный министр иностранных делДмитрий Кулеба дополнил декларацию двумя банковскими счетами на общую сумму 116 274 грн и расширил перечень своих доходов за 2019 год. В исправленной декларации появилась сумма компенсации от МИДа за длительную командировку. Кроме того, министр указал зарплату, которую получал в Министерстве иностранных дел – 255,3 тыс. грн (первоначально он записал только зарплату из Секретариата Кабмина – 234,6 тыс. грн). Кроме того, указал зарплату жены – почти 724 тыс. грн за год. Такие уточнения сразу перевели министра в ранг миллионеров и переместили его в нашем рейтинге с последнего,16-го места по уровню семейных доходов на 5-е.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил в обновленную декларацию социальные выплаты, которые получала его жена, – 25 тыс. грн.

"Многоквартирные" министры

Как оказалось, больше всего квартир задекларировал вице-премьер и министр по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко – 6. Одна, площадью 33 кв. м., находится в собственности министра, вторая, площадью 72 кв. м, у него и семьи, еще четыре квартиры, в том числе одна строящаяся, являются собственностью супруги министра (их общая площадь 315 кв. м). Одна из статей доходов семьи – сдача недвижимости в аренду. За прошлый год доход супруги от этого вида деятельности составил 336 тыс. грн.

Также сдача квартир в аренду приносит доход семье министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Всего министр задекларировал 5 квартир. Одна из них, в Киеве, площадью 208 кв. м, приобретена в 2013 году, ее стоимость 5,37 млн грн (порядка 215 тыс. долл.). Вторая расположена в Никополе (Днепропетровская область) и принадлежит жене. А еще три квартиры – в киевских новостройках – семья приобрела только в минувшем году, проинвестировав в строительство почти 3 млн грн. Все три эти квартиры записаны на жену министра, Светлану Александровну. Как мы писали раньше, часть доходов семьи министра составляет сдача недвижимости в аренду. За прошлый год таким образом семья заработала 150 тыс. грн.

Есть у Чернышова и дом под Киевом – в Романкове (Обуховский район). Его площадь – 321 кв. м, оценочная стоимость – 945 тыс. грн. Он расположен на участке в 14 соток стоимостью 450 тыс. грн.

У министра социальной политики Марины Лазебной в декларации указано тоже пять квартир. В Киеве у нее есть квартира площадью 63 кв. м, которой они с сыном Олегом владеют пополам. Также в декларации записаны две квартиры, принадлежащие мужу, Игорю Павловичу (обе в Киеве, по 70 кв. м каждая, одна из них – родительская). Еще указаны родительский дом с участком и квартира в Песковке (Бородянский район), принадлежащие Марине Лазебной и ее брату (квартира площадью 40 кв. м, дом – 103 кв. м, участок 10 соток). Цена указана только на дом – 61,7 тыс. грн (2,5 тыс. долларов).

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Еще одна квартира, принадлежащая Марине Лазебной, находится в России. В каком регионе – не указано. Ее площадь – 31,7 кв. м. Министр владеет этой квартирой с 2009 года.

Министры без квартир

Но есть в Кабмине Шмыгаля и те, у кого квартиры вообще нет. Например, у самого премьер-министра Дениса Шмыгаля квартиры нет. Ни одной. Нигде. И у членов его семьи тоже. В качестве недвижимости премьер задекларировал только дом во Львове, принадлежащий его жене. Из декларации известно, что площадь дома – 216 кв. м, оценочная стоимость – 1 063 200 грн (примерно 42,5 тыс. долларов). Дом расположен на двух участках общей площадью около 6 соток, их общая оценочная стоимость – 665 тыс. грн (около 26,6 тыс. долл.). Собственной недвижимости в Киеве у премьера, судя по его декларации, не имеется. "Прописан" он во Львове.

Кроме участков во Львове премьер и его жена владеют также двумя участками в Хороснице (также Львовская область) площадью по 22 сотки.

У главы МВД Арсена Авакова нет квартир в Киеве. Зато есть в Харькове, сразу три: площадью 55, 70 и 653 кв. м. В декларации указана стоимость только самой большой – 966 тыс. грн.

А вот в Киеве у министра внутренних дел имеется собственный гостиничный номер площадью 77 кв. м, который он выкупил в 2016 году.

В Харьковской области у семьи "главного милиционера" есть также два участка по 12 соток – в селе Коробочкино Чугуевского района. Они принадлежат семье с 1998 года.

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб, судя по декларации, тоже не имеет никакой своей недвижимости в Киеве, хотя местом его постоянной регистрации значится именно столица. В декларации есть сведения только о квартире в Чернигове (площадь 78 кв. м, стоимость неизвестна), причем служебной: собственником значится Министерство обороны. Есть у него и земельный участок в Козелецком районе, собственный (с. Крехаев, площадь 10 соток, стоимость не указана).

У кого самый просторный и самый "тесный" дом

Большинство министров все же имеют и квартиры в Киеве, и дом или дачу с участком земли, принадлежащие им или членам семьи.

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Так, самый просторный дом указал в декларации новый министр здравоохранения Илья Емец. У него в Киеве есть квартира площадью 44 кв. м, которая в декларации оценена всего в 18 тыс. грн (0,7 тыс. долларов). И жилой дом, тоже в Киеве, площадью 375 кв. м, который оценен в 144,4 тыс. грн (5,8 тыс. долларов). А стоимость участка в 10 соток, на котором этот дом расположен, – в 195 тыс. грн 97,8 тыс. долл.).

Министр Кабинета министров Олег Немчинов указал в декларации три квартиры: две во Львове и одну в Киеве. Одна львовская квартира принадлежит ему и его матери (площадь 62 кв. м), вторая – жене, Стецюк Оксане Васильевне (площадь 24,6 кв. м). Киевская квартира площадью 32,5 кв. м и стоимостью 780 грн (31 тыс. грн) находится в собственности самого министра.

Кроме того, у Немчинова есть несколько земельных участков во Львовской области. Два участка по 22 сотки каждый в Хороснице записаны на министра и его жену, участок в Збиранке площадью 4 сотки записан на мать. Самый большой участок земли, площадью 2 гектара, в Вышнивчике – также в собственности министра.

А вот дом в собственности министра всего один, причем весьма миниатюрный. Площадь этого дачного домика – всего 9 кв. м. Площадь участка во Львове – 6 соток.

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У кого больше всех земли

Рекорд по "землевладению" принадлежит Олегу Немчинову, о котором мы только что рассказывали, – 5 участков разных размеров, общая площадь земли в собственности – 2 гектара и 54 сотки.

Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников – на втором месте по площади имеющейся земли. У него в собственности – 6 земельных участков общей площадью 11 138 кв. м, или 1,1 гектара. Все они расположены в Кийлове (Бориспольский район), все перешли в собственность Резникова 1 января 2012 года.

А еще министр задекларировал 3 квартиры в Киеве, две из которых принадлежат ему (площадью 167 кв. м и 103 кв. м), а одна – гражданской жене Юлии Зорий (площадью 44 кв. м). Кроме того, в декларации записан дом в элитном поселке Козине под Киевом, который министр арендует. В то же время местом его постоянной регистрации также указан Козин. Ни площадь дома, ни его стоимость также не обозначены.

Министр финансов Игорь Уманский указал в декларации три квартиры. Одну родительскую, площадью 71 кв. м, право собственности на которую он делит с родителями и братом. Еще одна принадлежит его жене Диане, дочери Ксении и, по всей видимости, родителям жены (ее площадь – 71 кв. м). Третья квартира записана на дочь министра Софию. Также Игорь Уманский указал в декларации строящийся дом в селе Капустяная (Обуховский район). Ни его площадь, ни цена пока не указаны, зато известно, что оценочная стоимость земельного участка площадью 61 сотка – 730 тыс. грн. Он находится в собственности Уманского с 2007 года.

У семьи есть и еще один участок – площадью 10 соток в Броварском районе (с. Светильня), он принадлежит жене. В целом по размеру земельных участков, находящихся в собственности, Игорь Уманский оказался третьим среди уже назначенных министров.

"Безземельные" министры

Однако не все в Кабмине Шмыгаля владеют землей. Например, у главы МИДа Дмитрия Кулебы только две квартиры в Киеве: одна площадью 53 кв. м, вторая – площадью 126 кв. м. Другая недвижимость – дома, земельные участки – в декларации отсутствует.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий владеет вообще всего одной квартирой. В Киеве, площадью 100 кв. м. Ее оценочная стоимость – 769 тыс. грн (30 тыс. долларов). Правда, в декларации также указано, что в распоряжении министра имеется также дачный дом (тоже в Киеве), но он принадлежит, другому лицу, а Криклий имеет право бесплатного пользования этой недвижимостью.

Министр юстиции Денис Малюська, отец четверых детей, указал в декларации только одну собственную квартиру в Киеве – площадью всего 35 кв. м. Есть еще, правда, в декларации упоминание о квартире отца (тоже в Киеве, площадью 72 кв. м). И о просторной квартире в поселке Юровка Киево-Святошинского района – площадью 250 кв. м. Но записано это жилье на Марию Духтулинскую (некоторые СМИ писали, что это мать министра). Она же является собственницей земельного участка в этом селе площадью около 8 соток.

Как у многих

Министр обороны Андрей Таран задекларировал одну квартиру в Киеве (площадью 100 кв. м, стоимость не указана). Также у него есть два земельных участка в Старых Петровцах под Киевом – площадью 10 и 12 соток, записанные на жену и на него самого. Но дома в декларации не указаны.

Вице-премьер Михаил Федоров указал в декларации небольшой родительский дом в Василивке Запорожской области (площадь 44 кв. м), арендуемую квартиру в Киеве (площадь 75 кв. м) и одну собственную, купленную только прошлым летом (площадь 74 кв. м, оценочная стоимость 2 млн 187 тыс. грн).

У министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта в Киеве есть квартира (площадь 86 кв. м, стоимость 411 тыс. грн, или 16,4 тыс. долл.) и дача (195 кв. м, 611 тыс. грн, или 24 тыс. долл.). А вот земельных участков в Киеве у него имеется два: каждый по 6 соток, стоимость 353,5 тыс. и 598 тыс. грн (14 и 24 тыс. долларов соответственно).

Напомним, что 4 марта парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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