Миллиарды на коронавирус: Британия реанимирует экономику из-за пандемии

Великобритания, как и многие другие страны Европы, оказалась одной из наиболее пострадавших от коронавирусной эпидемии – среди более чем 11 тысяч инфицированных оказались даже принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон.

В ответ на это власти Соединенного Королевства предприняли ряд превентивных мер: объявили карантин, ограничили поездки по стране, закрыли развлекательные заведения, некритические второстепенные объекты торговли и мелкие торговые точки, а население усиленно тестируют.

Новости "Сегодня" анализируют, как Лондон спасает экономику страны на фоне всемирной пандемии COVID-19 (по данным МВФ на 23 марта).

Бюджетные меры

С целью противодействию коронавирусу британские власти:

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направили 5 млрд фунтов стерлингов (около 6,13 млрд долларов) на дополнительное финансирование Национальной службы здравоохранения и других госслужб;

выделили 27 млрд фунтов стерлингов на поддержку бизнеса, включая "налоговые отпуска", прямые гранты небольшим фирмам из самых пострадавших секторов и компенсацию больничных;

7 млрд фунтов стерлингов пойдут на укрепление системы соцподдержки слабозащищенных слоев населения.

Вместе с British Business Bank правительство запустило программу кредитования малого и среднего предпринимательств (МСП), а также отсрочило уплату НДС за II квартал до конца финансового года, а также в течение трех месяцев будет самостоятельно покрывать 80% заработной платы занятых работников (но не более 2500 фунтов в месяц).

Не забили в королевстве и о международной помощи, выделив 150 млн фунтов Фонду сдерживания и помощи при катастрофах Международного валютного фонда.

Монетарные и макрофинансовые меры

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Основные объявленные Лондоном меры включают:

снижение Банком Англии базовой ставки до 0,1%;

увеличение доли центрального банка в государственных облигациях Великобритании и нефинансовых корпоративных облигациях на 200 млрд. фунтов;

введение новой Схемы срочного финансирования для дополнительного стимулирования кредитования так называемого реального сектора экономики (отрасли материальных и нематериальных товаров и услуг, за исключением финансово-кредитных и биржевых операций), и в особенности МСП;

запуск казначейством и Банком Англии совместной программы корпоративного финансирования на 330 млрд фунтов (15% ВВП) в виде кредитов и гарантий для предприятий;

в дополнение к уже существующим инструментам ликвидности Банка Англии был активизирован механизм заключения условно-срочных сделок РЕПО (купля ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене);

Банк Англии вместе с центральными банками Канады, Японии, стран еврозоны, США и Швейцарии расширили предоставление ликвидности валюты этих стран;

снижение уровня контрциклического буфера капитала (инструмент стимулирования кредитной активности банков в период экономического спада) в Великобритании до 0% как минимум на год.

Госрегулятор установил надзор над банками, чтобы те не увеличивали дивиденды или другие распределения бенефициариям.

Сайт "Сегодня" анализирует опыт других стран в борьбе с экономическими последствиями коронавирусной пандемии, который может быть полезен и Украине. Больше об этом читайте:

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