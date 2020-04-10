Налоговые каникулы и отмена пени: за что можно не платить на карантине

Пока наши сограждане делятся в соцсетях опасениями, хватит ли запасов, спрятанных "под матрацами", чтобы благополучно пережить карантин, власти предлагают решения в непростой экономической ситуации, которая сопровождает эпидемию коронавируса. Какие именно – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Банкам запретили невыдачу вкладов и потребовали обеспечить банкоматы наличкой

Национальный банк, который 25 марта передал 14 банкам 130 млн долларов наличными, пообещал жестко реагировать на заявления клиентов, которым банки не возвращают вклады.

"Никаких ограничений на доступ к счетам, распоряжение деньгами ни для бизнеса, ни для населения нет. Мы уже получаем жалобы от населения, что банк отказал в возврате депозита. Это недопустимо", – сказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Помимо этого, она указала, что Нацбанк настаивает на том, чтобы банкоматные и POS-терминальные сети были заполнены наличными деньгами.

"Несмотря на то, что мы просим всех идти в онлайн, мы должны обеспечить наличные в банкоматах. POS-терминальные и банкоматные сети должны принимать карты всех банков. Мы должны продемонстрировать, что сервисы доступны отовсюду", – добавила Рожкова.

Кроме того, банки должны позаботиться о непрерывности работы карт.

Заморозили тарифы на мобильную связь

27 марта Антимомонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал крупнейшим мобильным операторам Украины оставить на время карантина без изменений тарифы на мобильную связь и интернет. Эта рекомендация АМКУ является обязательной для исполнения, о чем сообщается на сайте комитета.

Так, АМКУ полагает, что изменение тарифных планов мобильными операторами, закрытие дешевых тарифных планов или принудительный перевод граждан на более дорогие – это нарушение условий честной конкуренции и злоупотребление компаниями своим доминирующим положением на рынке.

Более того, АМКУ отмечает, что такие действия мобильных операторов могут сделать невозможным получение своевременной информации украинцами, которые на время карантина вынуждены самоизолироваться и работать из дома.

Продлили "налоговые каникулы" и отсрочку по платежам

30 марта Верховная Рада дополнила перечень налоговых и социальных изменений, введенных на период карантина, приняв закон №3275. Плановые проверки сначала запретили до конца мая, а теперь продлили запрет на их проведение до 30 июня 2020 года (кроме госнадзора за высокорисковыми предприятиями, контроля за ценами и госнадзора в сфере санитарного и эпидемиологического благополучия населения).

Также еще на месяц продлили отмену штрафных санкций и пени за несвоевременную или неполную уплату единого социального взноса (ЕСВ), несвоевременную подачу отчетности. Если раньше предполагался "льготный период" до конца апреля, то теперь он продлен до 31 мая включительно. При этом на месяц также отодвигается срок, в течение которого не будут рассматривать жалобы налогоплательщиков, – тоже до 31 мая 2020 года.

О том, что изменилось для налогоплательщиков, подробнее читайте в нашем материале "Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада".

Временно отменили штрафы и пеню по кредитам

Тогда же, в понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании Рады 312 народных депутатов проголосовали во втором чтении и в целом за законопроект № 3275, который вносит изменения в Налоговый, Таможенный, Гражданский кодексы Украины, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта".

Все этиизменения вводятся для того, чтобы поддержать работодателей и сотрудников. В частности, вводится отсрочка подачи отчетов статистической информации в контролирующие органы, а в Кодекс законов о труде вносится норма о гибком режиме работы и работе на дому. Теперь украинцы смогут для получения пособия по частичной безработице использовать в качестве аргумента необходимость соблюдать карантин.

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Помимо этого, рядовые граждане смогут временно не платить штрафы и пени по кредитам, взятым до 2017 года. Документ также запрещает банкам повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А социальные выплаты благодаря новому закону будут выплачиваться автоматически.

Также народные депутаты согласились продлить мораторий на проведение неналоговых проверок до 30 июня. Также до конца мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему. Кроме того, до 31 мая предлагают продлить сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ.

Закон позволяет арендаторам не платить арендную плату, если они не смогли воспользоваться помещениями из-за введенного карантина.

Правда, в НБУ подчеркнули, что режим кредитных каникул не предполагает списания долгов.

До конца карантина отменили для ФОПов книгу учета доходов

Как сообщила 1 апреля пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины со ссылкой на решение Кабмина, физические лица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) на время действия карантина могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов. Главное условие – ведение книги должно было начаться уже после введения карантина.

"На период карантина, с 12 марта и до 24 апреля, был установлен ряд ограничительных мер, один из которых – запрет работы предприятий торговли, в том числе, осуществляющих продажу книг учета доходов. Из-за невозможности приобретения книги и ведения в ней учета доходов и расходов, Правительство приняло решение временно прекратить их использование на период карантина", – говорится в сообщении.

При этом ФОПы все же должны будут внести данные обо всех доходах и расходах, полученных в течение карантина. Заполненную книгу учета доходов нужно подать в контролирующие органы в течение трех месяцев со дня принятия решения об отмене карантина.

Малоимущие пенсионеры получат по "карантинной тысяче"

Наши соотечественники, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен, уже со следующей недели будут получать дополнительную 1 тысячу гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского. Глава правительства сообщил, что уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

"Мы начали дополнительные выплаты пенсионерам старше 80 лет. Со следующей недели будем доплачивать по 1 тысяче гривен тем, у кого пенсия ниже 5 тысяч гривен. И до конца апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", – заявил Шмыгаль.

Продлили сроки выплат социальной помощи

Кабинет министров продлил сроки выплат социальной помощи без обращений граждан на период всеукраинского карантина и еще на один месяц после его окончания, заявила министр социальной политики Марина Лазебная по итогам заседания правительства.

"Верховная Рада приняла соответствующий закон, а мы это также нормировали постановлением о том, что все выплаты социальной помощи, которые были назначены ранее, будут переназначены автоматически на период карантина и 30 дней после его завершения. То есть, пожалуйста, успокойтесь, все будет выплачено вовремя и в полном объеме", – сказала Лазебная.

Заявления и документы, необходимые для назначения соцпомощи, можно высылать почтой, подчеркнула министр. В частности, продлеваются сроки выплат таких видов госпомощи:

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малообеспеченным семьям;

одиноким матерям;

на детей, над которыми установлена опека;

на детей по болезни и на детей, которым не установлена инвалидность, однако нуждающихся в трансплантации органов, паллиативной помощи;

проживающим с людьми с психическими отклонениями;

внутренне перемещенным лицам;

неработающим лицам;

лицам, достигшим пенсионного возраста.

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