/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Массовые расстрелы в США и непогода в Украине: итоги дня Сергей Гусев https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-05T20:01:00+03:00 Экономика Гривня продолжила падение по отношению к доллару

Общество

6 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1 397 304 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым поставлены на официальный учет по состоянию не 5 августа. Год назад на эту дату их было на 120 тыс. больше.

83 населенных пункта в четырех областях оставались обесточенными на утро 5 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Больше всего вреда грозы, сопровождающиеся сильными ливнями, нанесли Мариуполю, Покровску и Славянску. Сильный ветер валил в этих городах деревья на дороги и крыши домов.

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Кабинет министров не будет проводить заседание на текущей неделе, т.к. премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске. Не было заседания и на прошлой неделе.

Признаки 262 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции выявило в июле НАПК. Составлены и направлены в суд 206 протоколов об административных правонарушениях. Из них 142 протокола за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Экономика

Ослабил на 20 копеек до 25,74 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 6 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 2 августа. За неделю с 30 июля по 6 августа гривня ослабла уже на 49 копеек.

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Купил 510,2 млн долларов на межбанковском валютном рынке НБУ на прошлой неделе (29 июля – 2 августа). Эта сумма является рекордной с начала 2019 года. Сумма покупки с начала года достигла 2,91 млрд долларов. При этом на прошлой неделе Нацбанк впервые за два месяца продал валюту – 16,8 млн долларов. Общая сумма продажи валюты с начала года – 248,23 млн долларов.

Опустилась на 14 коп, до 11,96 грн/л 5 августа средняя по Украине розничная цена на сжиженный газ на АЗС. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Увеличились на 84,5%, до 16,17 млрд кубометров запасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года). По состоянию на 5 августа запасы газа на 24% больше, чем на аналогичную дату 2018 года

Выросли на 0,3% продажи новых легковых автомобилей в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 46,3 тыс. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

В тренде Дефицит госбюджета Украины превысил миллиард гривен

Увеличила на 36,1% Украина в январе-июле импорт природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 7 млрд 593,3 млн куб. м, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". При этом со стороны Словакии поступило 4,65 млрд куб. м газа (+30,2% к январю-июлю-2018), Венгрии – 2,1 млрд (+33,7%), Польши – 0,84 млрд (+93,8%).

Участники фондового рынка за последний год провели фиктивные операции, не связанные с инвестиционной деятельностью, на сумму 20 млрд грн, сообщил председатель НКЦБФР. Регулятор признал эти операции с ценными бумагами злоупотреблением. Их целью было формирование значительных объемов прибыли или убытка через необоснованные изменения цен на ценные бумаги, что, по сути, являлось уходом от налогообложения.

С 5 августа в Украине введен международный номер банковского счета IBAN. Новым клиентам счет IBAN банки будут открывать сразу, а существующим должны перевести номера счетов автоматически до 1 ноября 2019 года.

На общую сумму 12 млн евро и 1,4 млн долларов по состоянию на 1 августа ГФС предоставила ​​рассрочку НДС при ввозе оборудования. Всего плательщиками подано 323 заявления о предоставлении рассрочки. Таможнями рассмотрено 321 заявление, из которых по 80 отказано из-за несоблюдения обязательных требований, 48 заявлений отозвали сами плательщики, на рассмотрении в находятся два заявления.

15183 грн составила в июле средняя заработная плата в Киеве, что на 18% превышает аналогичный показатель 2018 года. Об этом сообщили в КГГА. По данным Госстата, средняя зарплата в Киеве в июне была 15650 грн.

Мир

29 человек погибли и еще 60 получили ранения в США поздно вечером 3 августа и днем 4 августа, где произошли три нападения в разных городах. Президент Дональд Трамп распорядился приспустить национальные флаги в память о жертвах.

Рекордные 374,1 т золота приобрели мировые центробанки в первой половине 2019 года, сообщил Всемирный золотой совет (WGC). Глобальный спрос на золото вырос на 8% до 1123 т во II квартале, а в первом полугодии достиг 2181,7 т, максимума за три года. На долю центробанков пришлась шестая часть спроса. Они потратили рекордные 15,7 млрд долларов на покупку золота в первом полугодии.

26 августа вступят в силу новые санкции США против России из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции. На этот шаг Пекин пошел в ответ на заявление президента Трампа о введении с 1 сентября пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов.

Упал более чем на 1% китайский юань на торгах 5 августа достигнув 11-летнего минимума из-за усиливающихся опасений о резкой эскалации американо-китайской торговой войны. Это падение спровоцировало распродажу других валют в регионе.

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