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Три бойни в США: названо общее число жертв и раненых

Сегодня, 09:50

Американцев всколыхнули «черные выходные» - за сутки произошло три кровавых нападения в разных городах

/ Фото: AFP

Три бойни в США: названо общее число жертв и раненых https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B5 США Американцев всколыхнули «черные выходные» - за сутки произошло три кровавых нападения в разных городах

В США поздно вечером 3 августа и днем 4 августа произошло три нападения в разных городах, в результате которых погибли 29 человек и еще 60 получили ранения. Американский президент Дональд Трамп даже распорядился приспустить флаги в память о жертвах.

Так, ближе к полуночи в субботу первая стрельба произошла на территории торгового центра в Эль-Пасо – 20 человек погибли, 26 были ранены. В воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо) – погибли девять человек, пострадали 27. Еще семь человек получили ранения во время нападения в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

В ФБР уже забили тревогу, что совершенные атаки могут побудить террористов к новым нападениям.

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"ФБР по-прежнему обеспокоено тем, что находящееся в США воинствующие экстремисты могут вдохновиться этими и предыдущими громкими нападениями на то, чтобы участвовать в аналогичных актах насилия", – заявили в спецслужбе и призвали американцев сообщать о любых подозрительных действиях, в том числе в интернете.

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Фото: kmu.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 3 на 4 августа (по киевскому времени) в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек и были ранены 26. Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил о задержании троих подозреваемых. Смотрите видео момента стрельбы.

В расстреле людей подозревают 21-летнего Патрика Крузиуса. В полиции рассказали, что арестовали его без всякой стрельбы, и отметили, что он сотрудничает со следствием. "В принципе, он ничего не скрывал. Ему были заданы конкретные вопросы, и он ответил так, как нужно было ответить", – сказал шеф полиции Эль-Пасо Грег Аллен.

Днем 4 августа в США произошла стрельба в Дейтоне, штат Огайо – погибли девять человек, пострадали 27. Нападение случилось возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Стало известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Однако он был убит охраной.

Ближе к вечеру в тот же день в результате еще одной стрельбы в Чикаго было семеро пострадавших.

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США стрельба погибшие чикаго техас огайо

Источник: ТАСС

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