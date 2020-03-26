Победивший коронавирус Китай спасает экономику: какие меры принимаются

Китай оказался одной из наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии стран – неудивительно, учитывая, что именно в этой стране инфекция и появилась.

Состоянием на 26 марта в этой стране зафиксировано более 81 тыс. заразившихся, но уже можно говорить о том, что страна справилась с эпидемией, поскольку около 92% уже выздоровели, а каждый день здесь появляются десятки, а не тысячи, как раньше, новых инфицированных (а несколько дней их вообще не было).

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Кроме того, по числу умерших КНР вообще уступает и Италии, и Испании.

Это стало возможным благодаря жестким меры сдерживания, включая строжайший карантин национального масштаба.

Международный валютный фонд анализирует, как коронавирус повлиял на экономическую политику Поднебесной (по данным МВФ на 23 марта).

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Бюджетные меры

Пекин направил на противодействие COVID-19 1,3 триллиона юаней, или 183,7 млрд долларов (1,2% ВВП). Это включает:

увеличение расходов на профилактику эпидемий и борьбу с ними;

производство медицинского оборудования;

ускоренную процедуру выплаты пособий по безработице;

налоговые льготы и отказ от взносов в систему социального обеспечения.

Впрочем, совокупный объем выделенных из бюджета средств будет значительно выше, учитывая запланированные меры, в том числе увеличение инвестиций в инфраструктуру и усовершенствование национальной системы противодействия чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

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Монетарные и макрофинансовые меры

Учитывая колоссальный спад промышленности в стране из-за коронавируса, Народный банк Китая принял меры по поддержке кредитной политики и предпринял меры по обеспечению финансовой стабильности. В частности:

только за первую половину февраля власти потратили 3 трлн юаней на поддержание ликвидности банковской системы;

были расширены возможности перекредитование и передисконтирование для производителей медицинских принадлежностей (800 млрд юаней), предметов первой необходимости (300 млрд), микро-, малого и среднего бизнеса (300 млрд) и сельского хозяйства (100 млрд) по низким процентным ставкам;

были снижены ставки по 7- и 14-дневным сделкам РЕПО (купля ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене), а также на 10% снижена ставка среднесрочного кредитования для предприятий;

целевое снижение резервных требований на 50-100% для банков, соответствующих критериям инклюзивного финансирования, и на 100% – для акционерных банков для поддержки малого и среднего бизнеса;

расширенное кредитование микро- и малого бизнеса на 350 млрд юаней.

Что касается обычных граждан и муниципальных властей, то здесь власти также проявили лояльность:

можно с задержкой и без пени осуществлять платежи по кредитам, а также приняты меры поддержки кредитования для пострадавших от коронавируса малых и средних предприятий (МСП) и домохозяйств;

отменена пеня по просроченным кредитам для затронутых секторов и МСП;

позволено гибкое реформировании управления активами;

местные органы власти смягчили жилищную политику.

Политика обмена валют

Банкам разрешили гибко регулировать обменный курс.

Больше о том, как именно удалось остановить пандемию коронавирусной инфекции в КНР, читайте в специальном материале "Два месяца жесткого карантина: как в Китае остановили коронавирус" на нашем сайте.

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