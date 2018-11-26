НБУ: Военное положение не повлияет на банковскую систему

Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме

В случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет.

Об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий на заседании Совета национальной безопасности обороны.

"Господин Президент, решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. Решение не повлияют на работу банков", – сказал Смолий.

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Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине.Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.