Парубий созывает внеочередное заседание Верховной Рады

Сегодня, 01:28

Спикер не уточнил, будет проходить заседание в открытом или закрытом режиме

Верховная Рада. Фото: архив
Верховная Рада. Фото: архив

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения президента Украины, на понедельник, 26 ноября, на 16:00 я созываю внеочередную сессию (заседание. – Ред.) Верховной Рады Украины", – написал он на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

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Спикер не уточнил, будет проходить заседание в открытом или закрытом режиме.

Парубий подчеркнул, что атака российских военных на корабли Военно-морских сил Украины, которая была совершена в воскресенье, нарушают Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву.

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"Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где российские военные корабли атакуют украинские", – заявил спикер парламента.

Спикер также заявил, что фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей.

Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине.Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
Рада, заседание, СНБО, азовское море, Парубий, Керченский пролив, военное положение

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"Сегодня"

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