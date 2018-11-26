Парубий созывает внеочередное заседание Верховной Рады

Спикер не уточнил, будет проходить заседание в открытом или закрытом режиме

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения президента Украины, на понедельник, 26 ноября, на 16:00 я созываю внеочередную сессию (заседание. – Ред.) Верховной Рады Украины", – написал он на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

Спикер не уточнил, будет проходить заседание в открытом или закрытом режиме.

Парубий подчеркнул, что атака российских военных на корабли Военно-морских сил Украины, которая была совершена в воскресенье, нарушают Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву.

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"Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где российские военные корабли атакуют украинские", – заявил спикер парламента.

Спикер также заявил, что фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей.

Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине.Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.