Порошенко поддержал введение военного положения в Украине

Порошенко планирует, что парламент завтра поддержит решение на внеочередном заседании

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает предложение Военного комитета о введении военного положения из-за нападения на украинские корабли у Керченского пролива.

Об этом Порошенко заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду", – сказал главы государства.

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Порошенко планирует, что парламент завтра поддержит решение на внеочередном заседании. Данное решение не предусматривает мобилизации, но надо "быть наготове", заявил президент.

Порошенко обещает, что не будет мобилизации, что не будет ограничения прав и свобод граждан.

Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине. Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.