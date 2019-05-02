Новые автомобили все еще плохо продаются, объем импорта газа быстро растет: итоги дня

После завершения отопительного сезона Украина увеличила на 693,4 млн куб. м запасы природного газа





Общество

18 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

368,9 тыс. участников антитеррористической операции на востоке Украины по состоянию на 01.05.2019 получили статус участника боевых действий, сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.

Погибли 55 человек с 26 апреля по 1 мая, на автодорогах Украины, еще 255 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Около 24 кв км территории за минувшие 12 месяцев украинские военнослужащие, не нарушая Минских договоренностей, вернули под контроль правительства, в том числе три населенных пункта – хутор Свободный, Южное, Шумы, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Составили 25,3 тыс. единиц первичные регистрации новых легковых автомобилей в январе-апреле , что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила ассоциация "Укравтопром". В апреле наибольшим спросом пользовались автомобили Renault, регистрации которых выросли почти на 65% – до 1114 ед., второе место у Toyota, чьи продажи увеличились на 13% – до 963 новых авто. С результатом 638 машин и более чем двухкратным ростом к апрелю 2018 года в тройку лидеров месяца вошла KIA, а на четвертом месте Skoda – 553 авто (44%). Замыкает первую пятерку Nissan, продажи которого выросли на 4% – до 424 авто.

170 тысяч семей получили помощь с начала действия программы выдачи единовременных пособий "пакет малыша".

Увеличил пассажиропоток на 48,2% в апреле в годовом выражении международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого – до 155,2 тыс. чел. При этом количество обслуженных рейсов в минувшем месяце возросло на 30,6% – до 1475. На международных рейсах было перевезено 139,8 тыс. пассажиров (рост на 59,6%), на внутренних – 15,4 тыс. (сокращение на 9,9%).

Экономика

Ослабил на 7 копеек до 26,56 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 3 мая по сравнению с предыдущим банковским днем, 2 мая.

Вырос на 0,6% объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-март долларовом эквиваленте – до 78,78 миллиарда долларов. В гривневом эквиваленте его объем за этот период сократился на 1% – до 2,147 триллиона гривен.

Купил 80 млн долларов Национальный банк в период с 22 по 26 апреля на межбанковском валютном рынке по сравнению с 45 млн и 56,5 млн долларов в предыдущие недели.

Направит 90% чистой прибыли за 2018 год государственный ПриватБанк на выплату дивидендов акционеру банка – государству в лице Министерства финансов – или 11,52 млрд грн. Согласно подтвержденному аудиторской компанией E&Y годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,846 млрд грн по сравнению с 0,406 млрд грн годом ранее. В отчете указывается, что из 30,75 млрд грн процентного дохода 11,36 млрд грн было получено от инвестиционных ценных бумаг, подавляющее большинство которых составляют государственные облигации, полученные банком в рамках докапитализации при национализации.

Достиг 212,8 млрд грн кредитный портфель ПриватБанка, который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами, на конец 2018 года по сравнению со 185,58 млрд грн на конец 2017 года, говорится в годовой аудированной отчетности банка.

Загрузила на 75,5% Украина с 1 мая словацкое направление поставок газа по сравнению с 22,4% загрузки в течение апреля этого года.

Нарастили на 4,2% в годовом выражении украинские металлургические предприятия по итогам января-апреля производство проката – до 6,43 млн тонн. Согласно информации объединения "Укрметаллургпром", выплавка стали возросла на 7,2% – до 7,49 млн тонн, чугуна на 2,1% – до 7,081 млн тонн.

Возрос на 22,1% по результатам января-марта в годовом выражении чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" и составил 1,9 млрд грн. В первом квартале предприятие получило 221,4 млн грн чистой прибыли (295,2 млн грн чистого убытка в первом квартале 2018 года).

Увеличила на 693,4 млн куб. м Украина после завершения отопительного сезона запасы природного газа в подземных хранилищах – до 9 млрд 438,76 млн куб. м. Этот объем превышает показатель запасов 30 апреля 2018 года на 19%, 30 апреля 2017 года – на 11,9%, свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Мир

Не менее 800 тысяч человек индийские власти эвакуировали на востоке страны в связи с угрозой циклона "Фани", идущего со стороны Бенгальского залива.

Поступила 2 мая в 12.40 кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси, начата ее прокачка на Мозырский НПЗ. Прокачка нефти по беларусскому участку возобновлена после вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары на территории РФ.

Рухнули на 27% глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в 2018 году – до 1,097 трлн долларов, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это составляет 1,3% мирового ВВП, что является минимальным объемом с 1999 года. Снижение обусловлено, в основном, налоговой реформой в США, в результате которой американские материнские компании репатриировали значительные объемы денежных средств из зарубежных "дочек". Таким образом, негативная динамика показателя в прошлом году сохранилась после того, как в 2017 году он упал на 16%.

Сохранила в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка, базовую процентную ставку. Сообщено, что базовая процентная ставка будет сохраняться на нынешнем уровне 2,25 — 2,5% в течение длительного периода времени.

Более 2 млрд долларов американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. планирует привлечь за счет размещения акций и конвертируемых облигаций. Основатель и глава Tesla Илон Маск купит акции компании на 10 млн долларов.

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