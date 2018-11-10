Новые налоги, штрафы и акцизы: что изменилось в Украине за неделю

Правительство обложит новым налогом посылки и сигареты, хотя украинцы и так стали тратить больше на услуги. Но есть и хорошие новости: введены новые правила растаможки автомобилей, а Украина получит новый транш МВФ.

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Новые правила растаможки авто на "евробляхах"

8 ноября Верховная Рада приняла законопроекты о новых правилах растаможки автомобилей в Украине.

Благодаря новым законам, снижается стоимость растаможки подержанных авто из Европы, которых в народе метко окрестили "евробляхами". Но владельцам "евроблях" рано радоваться: настоящие хлопоты по легализации своего транспорта у них еще впереди. Чтобы растаможить машину, им придется искать настоящих собственников автомобилей в Польше и Литве. Для этого есть полгода, а потом в силу вступают новые штрафы, причем весьма ощутимые – до 170 тыс. гривен.

Итак, отныне граждане Украины смогут ввозить авто на иностранных номерах в режиме транзита или временного ввоза только в том случае, если они состоят на консульском учете и проживают за пределами Украины. Авто личного пользования в режиме транзита может находиться в Украине только для перемещения через таможенную территорию страны. А все личные авто, которые ввозятся в Украину более чем на 30 дней, подлежат государственной регистрации.

Кроме того, такие машины нельзя использовать в предпринимательской деятельности или для получения дохода – например, в такси, а также разобрать на запчасти или передать во владение, пользование или распоряжение другим лицам. За нарушение двух последних правил предусмотрен штраф 34 тыс грн.

За нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины также предусмотрены весьма ощутимые штрафы. В частности, от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен. А если более 30 суток, то штраф обойдется уже в 170 тыс. гривен. Как вариант, авто могут по решению суда конфисковать.

Штрафы не будут применяться к авто во время "льготного" периода растаможки, который предусмотрен законопроектом № 8487. Так, на оформление нерастаможенных авто законопроектом дается 180 рабочих дней. Если владелец "евробляхи" не захочет растаможить транспортное средство, за этот срок машину можно вывезти на пределы страны.

Более подробно о расчете акциза, какие теперь штрафы и все прочие подробности новых правил растаможки "евроблях" читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Изменения в налоговый кодекс ударят по курильщикам

Это не единственное законотворческое новшество этой недели. Еще в правительстве придумали, как наполнить госбюджет следующего года за счет украинцев, которые заказывают товары из-за границы, а также курильщиков.

Так, Кабмин предлагает с 2019 года облагать налогом зарубежные посылки дороже определенной суммы. В законопроекте отмечается, что с 1 января начнется переходный период — лимит посылки, за которую не нужно платить НДС (20% от стоимости) и таможенный сбор (еще 10% от стоимости), составит 150 евро (4650 грн плюс налоги 1395 грн, итого за посылку придется выложить 6045 грн).

С 1 июля правила должны поменяться еще раз и лимит опустят уже до 100 евро (3100 грн). Правда, авторы документа заложили лазейку для физических лиц: определять цену товара будут по его "фактурной" стоимости, то есть по сумме, указанной в счете, а значит дополнительного налогообложения можно будет избежать, просто договорившись с продавцом. Еще одно важное новшество: операторов почтовой связи и компании экспресс-доставки хотят признать налоговыми агентами.

"Это значит, что они получат возможность взимать налоги и перечислять их непосредственно в бюджеты, местные или центральный, в зависимости от того, что это за налог. Но при таком новшестве подорожают не только посылки, за счет новых правил, но и услуги почтовой связи. Правда, насколько, сказать сейчас сложно — это будет зависеть от самих операторов," — разъяснил нововведения сайту "Сегодня" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Непростые времени также ожидают и курильщиков. Помимо того, что с 1 января размер табачного акциза поднимется на 20% (в рамках обязательств Украины по соглашению об ассоциации с ЕС), Кабмин хочет с 1 июля учесть инфляцию и предлагает поднять акциз еще на 9%. Таким образом, всего за год сигареты должны подорожать более чем на 30%. Для примера, цена пачки сигарет стоимостью 30 грн к середине следующего года подскочит почти до 40 грн.

Украина все-таки получит миллиард евро

Верховная Рада одобрила соглашение с Европейским Союзом относительно макрофинансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро. Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата.

В соглашении указывается, что этот миллиард будет предоставлен Украине двумя траншами по 500 миллионов. Как заявлял президент Петр Порошенко, первый транш Украина получит в ближайшие недели. Украина для этого должна выполнить условия программы Международного валютного фонда и получить положительную оценку прогресса, достигнутого в отношении макроэкономических и структурных реформ от Еврокомиссии.

Финансовая помощь подразумевает, что Украина и дальше будет придерживаться эффективных демократических механизмов, например, многопартийной парламентской системы и гарантировать уважение правам человека.

"Общий размер кредитного соглашения – 1 млрд евро. Он будет предоставлен нам двумя траншами. Для первого транша мы уже выполнили все технические условия, которые изложены в меморандуме", – заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, ставка составит не более 3% годовых, срок – не более 15 лет. Что касается нового транша, то его получение при ратификации соглашения возможно уже в этом году.

Госстат: Из-за безвиза украинцы стали больше платить за услуги

Госслужба статистики подсчитала, что в 2018 году украинцы стали тратить на 10% больше на сервисные услуги, чем в 2017 году. Речь идет об услугах, которыми мы пользуемся как ежедневно — проезд, телевидение, интернет, связь. Так и теми услугами, которыми пользуемся время от времени, обращаясь к юристам и врачам, ремонтируя предметы быта, и так далее. Экономисты говорят, что главные причины увеличения затрат на сервис — рост зарплат в наиболее востребованных сферах услуг, например, в медицине. А еще рост объемов потребления самих услуг, прежде всего транспортных.

Как видно из инфографики, самая затратная статья расходов на сферу обслуживания в бюджете домохозяйств — это транспорт и связь. На них приходится более половины всех денег, потраченных на сервис, точнее 51,5%. В деньгах это примерно 7 млрд грн ежемесячно, то есть на одно домохозяйство приходится 600 грн в месяц на поездки, телевидение и интернет.

Очевидно, что эти расходы существенно разнятся в зависимости от региона проживания (мегаполис, небольшой город или село). Так, горожане тратят намного больше, например, на проезд, чем жители деревни. А в провинции, где в основном распространено бесплатное эфирное телевидение (с сентября — цифровое), а поездки в райцентр на автобусе нечасты, эта статья расходов невелика. Да и другие статьи расходов, кроме трат на лечение, а также обучение детей, больше характерны для горожан.

Меньше всего в процентном соотношении украинцы тратят на почтовые услуги, ремонт бытовой техники и предметов обихода — соответственно 1,1% и 0,5% расходов. Но в деньгах это тоже немало: если разделить траты на одно домохозяйство, то в месяц выходит почти 40 грн на письма, посылки и прессу, и 20 грн/мес. на ремонт предметов обихода.

Последняя цифра вроде бы не впечатляет, но если учесть, что, например, стиральную машину мы чиним раз в 3—4 года, то один ремонт обходится в 700—1000 грн.

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, расходы на транспорт всегда были самыми большими для украинцев, а теперь еще больше выросли благодаря безвизу.

"Как видим, эти траты выросли за полгода сразу на 16%. В этом увеличении 4% пришлось на инфляцию, остальное — на подорожание поездок из-за выросших цен на топливо и за счет возросшей мобильности украинцев. Причем в прежние годы такого всплеска не наблюдалось. Я связываю это с предоставлением в прошлом году Украине безвизового режима со странами ЕС и, соответственно, ростом как туризма, так и трудовой миграции. С этими цифрами прекрасно коррелирует рост затрат домохозяйств как на проживание в отелях, так и на услуги общепита — сразу на 17%. Также мы видим повышение на треть расходов по статье на профессиональную деятельность, куда входит в том числе и плата за оформление биометрических паспортов. Подняли расценки за свои услуги и юристы, консалтинговые фирмы", — отметил эксперт в своем комментарии для сайта "Сегодня".

Как результат, в ближайшие год-полтора украинцы будут тратить меньше на отдых. По мнению президента Украналитцентра Александра Охрименко, он станет более бюджетным из-за того, что хотя среднестатистические зарплаты показывают постоянный рост (+23% с начала года), у большинства наемных работников заработки не увеличиваются или повышаются мало.

"Люди станут экономить на одних сервис-услугах в пользу других: меньше путешествовать и больше копить на лечение и обучение", — уверен эксперт.

Вырос товарооборот Украины с Китаем

Двусторонняя торговля товарами между Украиной и Китаем за январь-август 2018 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 5,8 млрд долларов. Об этом сообщил 5 ноября первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Китай для Украины является стратегически важным партнером, наш объем торговли постоянно растет. За восемь месяцев 2018 года украинско-китайская двусторонняя торговля товарами выросла на 21% – примерно до 5,8 млрд долларов", – рассказал Кубив.

При этом он отметил, что в перспективе пяти лет Украина и Китай планируют увеличить этот показатель до 10 млрд долларов.

"Для этого продолжим реализовывать план действий Украина-Китай по реализации инициативы Большего шелкового пути и Морского шелкового пути XXI столетия", – отметил Кубив.

Напомним, что украинская делегация во главе с Кубивым пребывала с рабочим визитом в Китайской Народной Республике 5-8 ноября для участия в Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo 2018).