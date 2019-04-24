Отечественная редиска и импортный лук: какими будут цены на овощи на Пасху

Начали дешеветь овощи. Эксперты: ценопад начнется после майских

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине начали снижаться цены на овощи нового урожая. Как показал мониторинг "Сегодня", больше всего подешевела редиска — цены на нее упали почти вдвое, до 20 грн/кг. Доступнее стала молодая капуста — была по 45 грн/кг, стала по 30, подешевели свежие огурцы и помидоры — с 55—60 грн/кг и с 70—75 до 52—65 грн/кг. Пока держатся цены на молодой картофель и зелень: полакомиться картошечкой обойдется в 40—55 грн/кг в зависимости от размера ("горошины" дешевле), а сдобрить ее зеленым лучком — еще по 50—60 грн/кг. Дорогие и кабачки — 45—47 грн/кг.

Что говорят эксперты

Аналитики плодоовощного рынка говорят, что цены на свежие овощи опустились до уровня прошлого года, а то и ниже. Причиной этому, по словам главы аналитдепартамента компании "Шувар" Татьяны Гетьман, стала растущая конкуренция между отечественными производителями и импортерами.

"Рынок редиски почти полностью заняли украинские фермеры, они быстро увеличивают свое присутствие на рынке ранней капусты и огурца, — говорит Гетьман. — Именно по этим позициям цены снижаются быстро. А вот в сегменте помидоров и кабачков пока доля импорта является крупнейшей, поэтому и удешевление идет медленнее".

Гетьман утверждает, что цены на свежие овощи в этом году существенно ниже, чем были в это время год назад. В середине апреля 2018 года редис был на 30% (на 9—10 грн/кг) дороже, огурцы — на 25% (на 13—15 грн/кг), ранняя капуста — на 20% (6—7 грн/кг). Пока держатся выше прошлогодних цены на украинские тепличные помидоры (+11%, или 8—9 грн/кг) и кабачки (+25%, или 12—13 грн/кг). Гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подтверждает, что свежевыращенные овощи в этом году дешевеют быстрее из-за увеличения предложения. По прогнозам Дорошенко, обвал цен на овощи нового урожая продолжится, как только потеплеет и все молодое начнет расти в открытом грунте, а не в теплицах, как сейчас. То есть после 9 мая свежие витамины с грядки станут в разы дешевле.

А. Яремчук

Прилавки. Цены на капусту и редис падают из-за роста предложения от украинских производителей

Почему лук продают по цене бананов

А вот овощи прошлогоднего урожая пока не дешевеют. Антирекорд установил лук, который за 5 лет подорожал в 5,5 раза — до 30 грн/кг, примерно столько же стоят цитрусовые и бананы. Дорого стоит и борщнабор: картофель не самого лучшего качества — 10—12 грн/кг, морковь — 15—18 грн/кг, свекла — 14—16 грн/кг, прошлогодняя капуста — 15—17 грн/кг, это на 3—4 грн больше, чем месяц назад. Как разъяснил Дорошенко, рост цен на лук были заложен в прошлом году, когда наши аграрии не только посадили и собрали его значительно меньше, чем нужно внутреннему рынку, но и почти весь импортировали в Европу из-за неурожая.

"Сейчас мы едим привозной азиатский лук. На рынке лук будет дорогим до появления летом нового украинского урожая. А вот борщнабор через пару недель подешевеет вдвое", — рассказал Дорошенко.

Напомним, ранее "Сегодня" выяснили, что как дешевле питаться в Украине. В битве "вредная еда против здоровой" по дешевизне победила последняя.

Также "Сегодня" выяснили, как изменилась цена пасхальной корзины: выросли цены не только на куличи, но и на украшения и уборку дома. В этом году тот, кто решил печь пасхальный кулич дома, на покупку необходимых продуктов потратит 109 грн, что на 7 грн, или на 7,9%, больше, чем в прошлом году.

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