Пенсии, кредиты, налоги, обмен валют: что изменилось за неделю

Все подробности о налоговых каникулах и льготах по кредитам

Почему ПриватБанк перестал продавать в отделениях валюту и кому именно из пенсионеров доплатят тысячу – читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Из-за пандемии коронавируса в Украине без работы могут остаться около полумиллиона человек

В Украине без работы в результате кризисамогут остаться от 170 до 500 тысяч человек. Такую оценку привел экономист, экс-министр экономики Тимофей Милованов.

"В Китае безработица выросла за месяц на 1% – до 6,2%. В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же, как в Китае – на 1%, это будет означать, что 170 тысяч человек потеряют работу", – написал Милованов в Facebook.

По его словам, наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются люди без официального трудоустройства.

"В Китае таких примерно 291 млн человек. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тысяч человек", – отметил Милованов.

Четверть или половину таких сотрудников могут уволить во время кризиса.

"Действительно, в Китае, по опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержку с зарплатой. Поэтому предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное", – добавил Милованов.

При таком сценарии это будет от 175 до 350 тысяч человек.

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Зеленский пообещал скорую индексацию пенсий и одноразовую выплату пенсионерам

С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тысячу гривен тем украинцам, которые получают пенсию менее 5 тысяч гривен. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Помимо этого, с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", – сказал глава государства.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что во время всеукраинского трехнедельного карантина пенсионеры могут воспользоваться онлайн-сервисами веб-портала Пенсионного фонда. А в "Укрпочте" рассказали, что пенсионеры, которым в период эпидемии лучше воздержаться от посещения общественных мест, смогут получить пенсии с доставкой на дом, а также будут иметь возможность оплатить коммунальные услуги не выходя из дома.

ПриватБанк остановил наличный обмен валют

Несмотря на то, что Национальный банк Украины (НБУ) не планирует вводить валютные ограничения, государственный ПриватБанк принял решение перевести обмен валют в онлайн-режим. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения. Начиная с 18 марта, купить или продать иностранную валюту в ПриватБанке можно только онлайн (в мобильном банке Privat24 или в веб-версии "Приват24"), а также через терминалы самообслуживания.

"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - объяснили в банке.

Впрочем, некоторые украинцы смогут "добыть" наличную валюту в ПриватБанке. Исключение сделали для тех, кто держит в "Привате" валютные депозиты. Если срок действия такого вклада подходит к концу, банк выдаст деньги наличными, но лишь по предварительному заказу.

"Любые операции с наличной гривней как в кассах банка, так и в сети банкоматов проводятся в обычном режиме", – уточнили в "Привате".

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Украинским банкам разрешили ввести льготы по кредитам

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам на период введенного в Украине карантина предоставлять клиентам льготные условия по обслуживанию кредитов. Речь идет о тех займах, которые были работающими по состоянию на вечер 7 марта 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Клиенты нервничают и просят реальных подходов к реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризации и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении № 97. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными", – заявила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время совещания с топ-менеджерами крупнейших украинских банков.

По словам Рожковой, чрезвычайно важной в нынешних условиях является борьба с паникой из-за коронавируса, в связи с чем она рекомендует банкам отказаться от применения каких-либо ограничений.

"Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличными банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков", – подчеркнула она.

Также Рожкова напомнила, что Верховная Рада по инициативе Нацбанка уже запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.

Парламент принял закон о налоговых каникулах: что ним предусмотрено

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в работу многих украинских предприятий, которые вынуждены соблюдать правила всеукраинского карантина.

Ограничительные меры причинят убытки бизнесу, у многих людей упадет уровень доходов, кто-то совсем лишится работы и заработка.

Ряд уступок бизнесу со стороны государства предусмотрены законопроектом №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который был окончательно проголосован 17 марта. В соответствии с этим законом:

Временно, на период эпидемии, освобождены от ввозной пошлины и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, которые могут использоваться для лечения коронавирусной болезни. Перечень товаров, освобождающихся от НДС, должен подготовить Кабмин.

Временно, на период эпидемии, товары, работы и услуги, необходимые для борьбы с эпидемией, не обязательно должны закупаться через электронные системы.

На время карантина, установленного Кабмином, работников можно отправлять в неоплачиваемый отпуск, который не ограничивается 15 календарными днями. Это не является нарушением трудового законодательства.

В связи с карантином срок подачи деклараций чиновниками продлен до 1 июня.

За нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 31 мая 2020 года штрафные санкции не применяются (за исключением нарушений по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного страхования, нарушений отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге, нарушений правил учета, производства и оборота спирта и топлива, нарушений начисления, декларирования и уплаты НДС, акцизов, ренты). За период с 1 марта по 31 мая 2020 года налогоплательщикам не начисляется пеня, а та, что начислена, подлежит списанию.

С 18 марта по 31 мая вводится мораторий на все проверки (документальные и фактические) – кроме документальных проверок в случае подачи заявлений на возврат НДС. Также прекращаются проверки, которые были начаты до 18 марта, но не успели завершиться, и приостанавливается отсчет сроков давности относительно подачи деклараций, налоговых расчетов и др., предусмотренных ст. 102 Налогового кодекса.

Для всех налогоплательщиков, обязанных подавать налоговые декларации, срок подачи деклараций в этом году отодвигается до 1 июля.

Физлица, которые должны были самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства до 1 августа, смогут это сделать до 1 октября 2020 года без всяких штрафных санкций.

С 1 марта по 30 апреля 2020 года не начисляется и не должна быть уплачена плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности). Эти изменения могут быть отражены в ранее поданных налоговых декларациях.

С 1 марта по 30 апреля физические и юридические лица освобождаются от начисления и уплаты налога на недвижимость. Это также можно отобразить в уточняющей налоговой декларации.

Освобождаются от начисления и уплаты единого взноса с 1 марта до 30 апреля физические лица-предприниматели (в т. ч. "упрощенцы"), самозанятые лица (ученые, литераторы, артисты, медики, юристы и др.), фермеры. При этом будет считаться, что они за эти месяцы уплатили минимальный единый налог.

Не применяются штрафные санкции с 1 марта по 30 апреля за такие нарушения, как несвоевременная или неполная уплата единого налога, несвоевременная подача отчетности в налоговую.

С 18 марта по 18 мая 2020 года не проводятся проверки относительно ЕСВ и не начисляется пеня.

Обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций), в том числе программных РРО, запланированное с 1 октября 2020 года, откладывается до 1 января 2021 года. А для предпринимателей 2-4 групп с годовым доходом менее 1 млн грн – до 1 апреля 2021 года.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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