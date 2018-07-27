Пенсии задержали, а затраты на субсидии падают: факты и цифры недели

Общество

1 517 320 переселенцев из Донбасса и Крыма официально учтены по состоянию на 23 июля, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

110,7 тыс авто на польской регистрации завезли в Украину, по данным ГФС, по состоянию на 31 января 2018 года, из Литвы было завезено 51,7 тыс. На третьем месте – Германия, откуда в Украине попало 19,8 тыс авто с иностранной регистрацией, а на четвертом –13,1 тыс. на одну тысячу меньше.

Пять кораблей постоянной военно-морской группы НАТО зашли с визитом в Одесский порт. Это фрегат ВМС Нидерландов, фрегат и минный тральщик ВМС Турции, вспомогательное судно ВМС ФРГ, минный тральщик МС Румынии.

667,3 млн грн составила общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-июне, что в 4,1 раза меньше, чем в январе-июне 2017 года.По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 2 млн 25 тыс. домохозяйств, что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в июне-2018 сократился на 38,9% по сравнению с июнем-2017 и составил 100,7 грн.

78 случаев африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировала Госпродпотребслужба за январь-июнь 2018 года против 77 за аналогичный период прошлого года. Из общего количества случаев АЧС 42 зафиксировано среди домашних свиней.

157 тыс. электронных кабинетов создали на утро 23 июля абитуриенты – через них подано почти 780 тыс. электронных заявлений. Такие данные предоставило ГП "ИнфоРесурс", технический администратор базы.

210 млн грн возместило населению в течение этого года Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению более за "теплые кредиты", а с начала действия программы в октябре 2014 года – 2 млрд грн. Только в июле населению и ОСМД было возмещено 105 млн грн за участие в правительственной программе "теплые кредиты". Наибольшую сумму компенсаций – 70 млн грн – получили домохозяйства, которые покупали энергоэффективные материалы для утепления частных домов.

268,7 млн долл. составила в июне чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему. Продано наличной валюты банкам на 947,8 млн долл., куплено – на 679,1 млн. В июне прошлого 2017 года чистая продажа была 338,6 млн долл. С января по июнь показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 1,235 млрд долл. За весь 2017 год он составил 2,139 млрд.

985,3 млн долл. составил импорт легковых автомобилей в Украину за январь-июнь, сообщила ГФС. Согласно таможенной статистике, наибольшее количество (по стоимости) легковых автомобилей было ввезено из Японии – на сумму 171,5 млн долл. На втором месте Германия – 163,4 млн. Замыкают тройку США – 138,6 млн.

0,5 тыс. тонн арбузов готовятся к отправке баржей из Херсона в Киев.

Вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в сопоставимых ценах) оборот розничной торговли в Украине в январе-июне – до 429 млрд грн.

До 28 июля "Укрпошта" продлила срок выплаты пенсий населению, задержка произошла по вине Пенсионного фонда. А Государственная казначейская служба выделила ссуды Пенсионному фонду, чтобы покрыть кассовый разрыв по поступлениям единого социального взноса (ЕСВ) и финансирования выплат пенсий в июле.

1 689 обвинительных актов по смертельным ДТП было направлено в суд в 2017 году, а за первое полугодие 2018 года – уже 1031, сообщили в Генеральной прокуратуре. Из 1324 осужденных в 2017 году по делам со смертельными ДТП, к лишению свободы были приговорены 276 человек, то есть лишь каждый пятый виновник.

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание". Им предусмотрены особенности воздействия на должников, имеющих задолженность по уплате алиментов для содержания детей с инвалидностью и детей, имеющих определенные тяжелые заболевания.

519 тысяч раз за первое полугодие 2018 года украинцы пересекли административную границу с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщилив ГПСУ.

Сократилась на 12,6% реализация бензина для автомобилей через АЗС в июне 2018 года в натуральном выражении по сравнению с июнем 2017 года – до 111,1 тысячи тонн. При этом дизельного топлива было продано 93,9 тысячи тонн, что на 4% больше. Продажи пропана и бутана увеличились на 12,3% – до 72,9 тысячи тонн. В июне продажи бензина для автомобилей через АЗС в денежном выражении составили 4,26 млрд грн, дизельного топлива – 3 млрд, пропана и бутана – 1,7 млрд.

До 1 сентября Кабинет министров оставил неизменными цены на природный газ для населения. Это решение было принято на фоне переговоров с Международным валютным фондом, который требует от Украины повысить цены на газ для населения для продолжения сотрудничества.

787,5 млн грн в целом, по данным Счетной палаты, было потрачено на подготовку и проведение Евровидения в Украине в 2017 году. В том числе, потрачено 325,3 млн грн из общего фонда госбюджета, 192,8 млн грн субвенций из местного бюджета Киева, 77,4 млн грн от хозяйственной деятельности, полученных НОТУ во время подготовки конкурса, а также 192 млн грн других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА.

46,2 млн грн Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) потратила с нарушением действующего и бюджетного законодательства при подготовке и проведении Евровидения-2017, в том числе 1,6 млнгрн не по целевому назначению, 13,4 млн грн – неэкономно. Также было допущено неэффективное управление 9 млн грн. Кроме этого, имеется просроченная дебиторская задолженность в 700 тыс. грн.

1876 автомобилей в настоящее время имеет патрульная полиция по данным Счетной палаты. Из этих автомобилей 1196 – ToyotaPrius. На время аудита каждая пятая машина не эксплуатировалась. В том числе каждая шестая патрульная машина (313 штук) не работала из-за повреждений, полученных вследствие ДТП. Еще 79 машин не эксплуатировались из-за технической неисправности.

Возобновлено присвоение звезд гостиницам в Украине, которое было приостановлено 1 января 2018 года в связи с прекращением существования органа сертификации УкрСЕПРО.

Полностью ликвидирована очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина". Теперь документы выдают без задержек, сообщили в Государственной миграционной службе. Сроки зависят от суммы уплаченного административного сбора.

1944 патрульных полицейских уволились в 2016-2017 гг. по разным причинам, из них 643 сотрудника – на первом году службы. С момента образования патрульной полиции было принято на службу более 13 тысяч полицейских.

Экономика

Провести рефинансирование некоторых выпусков облигаций внутреннего государственного займанамерено к концу года Министерство финансов для сглаживания предстоящего в 2019 году пика выплат по обязательствам. Об этом сообщила и.о. главы министерства Оксана Маркарова,

69,4 млрд грн осуществлено переводов через системы перевода средств в пределах Украины по итогам полугодия, перечислено в Украину 1,2 млрд долл., а из Украины – 140 млн долл. На начало июля из 37 систем перевода средств, которые работали в Украине, 31 система переводила средства в пределах Украины и 12 систем предоставляли услуги по трансграничным переводам

Первым лотом малой приватизации выставленным на продажу, стал госпакет акций АО "Укрпапирпром" в размере 99,9% акций, сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров. Стартовая цена объекта 12,3 млн грн. Первый аукцион состоится 30 августа

Будет увеличена на 9,5% квота двусторонних разрешений для украинских автоперевозчиков на перевозки в/из Чешской Республики в 2019 году по сравнению с текущим годом – на 2 тыс. шт., до 23 тыс.Такая договоренность была достигнута на заседании украинско-чешской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок 18-19 июля в Праге

На 59% больше в годовом измерении Украина в первом полугодии 2018 года экспортировала плодово-ягодной продукции – на сумму 100 млн долл. Об этом сообщили в ассоциации "Укрсадпром". Основными продуктами в товарной структуре экспорта остаются грецкие орехи – 64 млн долл., замороженные ягоды – 23 млн, яблоки и груши – 8 млн.Основными покупателями украинской продукции садоводства, по данным ассоциации, стали страны Европейского Союза, на которые приходится более 60% стоимости экспорта.

50,1 тыс. тонн мяса птицы Украина за 5 месяцев текущего года экспортировала в страны ЕС, заняв третье место по такому экспорту в Еросоюз. Об этом сообщила статистическая служба ЕС – Eurostat, За год Украине удалось увеличить показатели экспорта на 90%.Опережают нас в списке крупнейших экспортеров мяса птицы в страны ЕС Таиланд и Бразилия, которые с начала года экспортировали 123 тыс. тонн и 110 тыс. тонн.

Увеличила на 4 млрд 865,95 млн куб. м Украина после завершения отопительного сезона запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные "Укртрансгаза".Так, с 8 апреля по 21 июля запасы в хранилищах возросли на 65,4% –до 12 млрд 301,11 млн куб. м.

99,9 тыс. тонн пальмового масла импортировала Украина в январе-июне. Об этом сообщила Государственная фискальная служба. В частности, в июне из Индонезии было импортировано 8,7 тыс. тонн, из Малайзии – 3 тыс. тонн, из Швеции – 71 тонна, из других стран – 97 тонн.

Вырастет на 2-3% стоимость воды в Украине из-за поднятия цен на хлор, используемый для ее очистки, сказала вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий. Предприятие "Днепразот" увеличило цену на хлор почти в 5 раз.

72,1 млн грн компенсирует агропроизводителям Министерство аграрной политики и продовольствия в рамках бюджетной программы по развитию хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников. В частности, компенсацию за приобретение посадочного материала плодово-ягодных культур, винограда и хмеля получат 56 предприятий из 18 областей. Новые насаждения заложены на 1,255 тыс. га.

Выросло на 2,2% промышленное производство в Украине в июне по сравнению с июнем 2017 года, тогда как в мае этот показатель составлял 2,5%, в апреле – 3%, сообщила Государственная служба статистики

Увеличили на 2,8% строительные предприятия Украины в январе-июне объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,– до 48 млрд грн, сообщил Госстат.

400 лет назад 24 июля 1618 года была издана первая книга, которая имела название "Букварь". Она появилась на свет в типографии Виленского Свято-Духова православного братства в Евье (ныне территория Литвы). Полное название книги – "Букварь языка славенска писаний чтения о учитися хотящим в полезное руковожение".

20 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых намолотила Украина по состоянию на 25 июля с 6,3 млн га (65% прогноза по этим культурам) при урожайности 31,9 ц/га. Прогноз урожая зерновых на этот год остается на уровне 60 млн тонн.Урожай в 2017 году составил 61,3 млн тонн.

Внесло изменения в прогнозный баланс электроэнергии на 2018 год Министерство энергетики и угольной промышленности, увеличив в нем ожидания от выработки гидроэлектростанциями (ГЭС) – на 19,6% и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) – на 14,3%.

1,49 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 25 июля, что на 15,3% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года.

30 писем в январе-июне НБУ направил в правоохранительные органы с информацией о подозрительных операциях клиентов 34 банков и восьми небанковских финансовых учреждений на общую сумму 49,4 млрд грн, 202 млн долл., 9,4 млн евро и 25,5 млн рос. рублей.

270 км путей "Укрзализныця" на конец июля отремонтировала и провела реконструкцию из запланированных в этом году 1935 км.

17 млрд куб. м должны составить запасы газа в подземных хранилищах к 1 ноября 2018 года – Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2018/19 гг. По состоянию на 24 июля запасы газа составляют 12,47 млрд куб. м. На начало отопительного сезона наибольшие запасы газа в ПХГ страны составляли 16,973 млрд куб. м (в 2017 году).

106 млн грн выделил Кабинет министров для строительства двух временных контрольных пунктов въезда/выезда на территорию Украины – "Каланчак" и "Чонгар" – на административной границе Херсонской области с временно оккупированной территорией Крыма. Отмечается, что развитие КПП предусматривает, помимо прочего, оборудование зон обслуживания автомобилей.

Выросло на 36,4% в июне 2018 сельхозпроизводство в Украине в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Мир

250 млн долл. выделила на помощь в сфере безопасности для Украины нижняя палата американского Конгресса, приняв проект бюджета на оборонные нужды США. Об этом сообщило посольство Украины в США. Из указанной суммы 50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений.

Впервые за последние годы Грузия в 2018 году откажется от субсидирования виноградарей и компаний-производителей вина, поскольку увеличивающийся спрос на грузинское вино на внешних рынках побуждает производителей наращивать закупки винограда.

28,3 млн долл. заработал совокупно в прошлом году глава крупнейшего по объем у активов банка США JPMorgan Chase и в очередной раз стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером Уолл-стрит.По сравнению с прошлым годом его вознаграждение выросло на 3,9%. Руководитель Bank of America заработал 21,3 млн, включая зарплату и бонусы, а глава Citrigroup – 17,8 млн.

41,1 градус по Цельсию в Японии 23 июля была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений.Ранее сообщалось, что жертвами аномальной жары в Японии за первые две недели июля стали не менее 15 чел., еще более 12 тыс. оказались в больницах. Спотовые (текущие) цены на электричество взлетели на 13%. Рост цен вызван активной работой кондиционеров по всей стране.

Таможенные пункты на границах Румынии с Молдовой, Украиной и Сербией будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами. Считается, что это позволит сократить контрабанду и устранить нанесение убытков государственному бюджету.

Был объявлен трехдневный траур в Греции, где в лесных пожарах погибли десятки человек.Стихийное бедствие унесло жизни не менее 80 человек.

Оштрафовала четырех производителей потребительской электроники – Asus, Denon&Marantz, Philips и Pioneer – Европейская комиссия за фиксирование минимальных розничных цен в партнерских интернет-магазинах в нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Общая сумма штрафов превысила 111 млн евро.

10 спутников Iridium NEXT вывела на орбиту одной ракетой Falcon 9 частная космическая компания SpaceX. Эти спутники должны заменить на орбите спутники предыдущего поколения. Главной их задачей является передача голосовых и текстовых данных спутниковых телефонов Iridium.

Впервые за 20 лет немецкий автопроизводитель Opel по итогам первой половины текущего года сообщил о получении прибыли. Соответствующие данные обнародовал финансовый директор французского концерна PSA, владеющего сейчас немецкой компанией. По его словам, прибыль составила 502 млн евро, достичь ее удалось благодаря программе жесткой экономии и реструктуризации.

Обвалились на 24% акции Facebook сразу после закрытия основных торгов в США в среду, 25 июля. Это было вызвано тем, что квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидало большинство аналитиков. Для одной из самых дорогих компаний в мире это означает, что акционеры Facebook всего за несколько минут суммарно потеряли около 150 млрд долларов. До объявления о финансовых результатах акции Facebook находились на историческом максимуме – за 2018 год они выросли на 23%.

На 900 фунтов стерлингов в среднем превысили расходы и инвестиции британских семей в 2017 году их доходы, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) Великобритании.В целом британцы в прошлом году потратили на 25 млрд фунтов больше, чем заработали.Такая ситуация наблюдается в стране впервые с 1988 года. Тревожным сигналом является тот факт, что чрезмерные расходы чаще всего наблюдаются среди граждан с самыми низкими доходами, а 10% самых необеспеченных британцев тратят в 2,5 раза больше своих реальных доходов.