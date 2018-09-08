Первый рейс Ryanair, цены на алкоголь и новые 20 гривен: что изменилось в Украине за неделю

Первая неделя осени начала активный сезон во многих сферах жизни в Украине. За пять рабочих дней осени в страну зашел крупнейший европейский лоукостер, Нацбанк напечатал новые купюры, а в Киев прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Не обошлось и без очередного подорожания – на этот раз повысятся цены на алкогольные напитки.

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 ключевых экономических новостей уходящей недели.

1. Ryanair в Украине

3 сентября международный аэропорт "Борисполь" принял первый рейс крупнейшего европейского лоукостера Ryanair в Украину из Берлина. После этого самолет совершил первый рейс из Украины – обратно в столицу Германии.

Загрузка рейса Ryanair из Берлина в Киев составила 95%.

"Страны Европы становятся еще ближе – один из крупнейших международных лоукостеров Ryanair начал полеты из Украины. Рейс из Киева в Берлин, который открылся сегодня – один из двенадцати маршрутов, которые будет осуществлять авиакомпания в осенне-зимний период. Всего за год Ryanair планирует перевезти 635 тысяч пассажиров. Это – очевидные примеры того, что безвизовый режим с Европой, которого так долго ждали украинцы, – успешно работает. И с самого начала действия Безвизовые страны ЕС посетили уже 1,29 млн наших граждан", – прокомментировал начало полетов президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

При этом генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин анонсировал, что из аэропорта в 2018 году начнут летать еще два новых лоукост-авиаперевозчика.

2. Минимальные цены на алкоголь

Кабинет министров Украины повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки.

Так, минимальные цены повышены:

на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%;

виски, ром и джин – на 12%;

коньяк – на 6,6-9,5%;

вина – на 4,5-13,5%.

В частности, минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки повышается на 12,4% – до 89,4 грн (с 397,76 грн до 447 грн за литр 100%-го спирта).

Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% – до 321 грн/литр 100%-го спирта. Минимальные цены на вина натуральные повышены на 13,5% – до 42 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты – на 8,9%, до 49 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л – на 12,4%, до 89 грн.

Минимальная оптовая цена на коньяк "три звезды" вырастет с нынешних 386,98 грн за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 грн, в рознице – с 597,3 грн до 641,6 грн, "четыре звезды", соответственно, с 412,85 грн до 455,2 грн и с 645,17 грн до 696,7 грн. Для коньяка "пять звезд" минимальная оптовая цена снижена с 495,95 грн до 481,6 грн, а розничная повышена с 692,6 грн до 758,3 грн.

3. Миссия МВФ

Техническая миссия Международного валютного фонда прибыла в Украине 5 сентября, а начала работу 6 сентября. В первый же день представители МВФ встретились с чиновниками из Кабмина и НБУ, а также премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Впрочем, подробности переговоров пока не раскрываются. И.о. министра финансов Оксана Маркарова лишь заявила, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед МВФ.

"Визит миссии МВФ – позитивный сигнал в отношениях Украины с Фондом. По состоянию на сегодня мы уже выполнили большинство обязательств перед МВФ в рамках текущей программы сотрудничества", – сообщила Маркарова.

Глава НБУ Яков Смолий ранее отмечал, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь кредиты на международных рынках капитала. В Нацбанке спрогнозировали, что очередной транш финансовой помощи от МВФ Украина сможет получить осенью 2018 года.

Миссия Фонда будет работать в Украине до 19 сентября.

4. Новые 20 гривен

Национальный банк выпустил новую банкноту номиналом в 20 гривен. Купюра будет введена в обращение с 25 сентября.

Менять старые "двадцатки" на новые украинцам не придется. "Банкноты образца 2003 и 2018 годов будут находиться в обращении одновременно. После введения в обращение новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые", – подчеркнули в Нацбанке.

По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. На новой банкноте сохранен портрет Ивана Франко, но перемещен в центр банкноты – раньше он был справа. Также сохранены цветовая гамма и размер.









Фото: пресс-центр НБУ

Фото: пресс-центр НБУ

Фото: пресс-центр НБУ

Фото: пресс-центр НБУ

Из элементов защиты на банкноте присутствуют водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, оптически-сменный элемент, латентное изображение, рельефные элементы, микротексты.

На сегодняшний день 20-гривневые банкноты составляют 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении.

5. Учетная ставка 18%

Нацбанк с 7 сентября повысил учетную ставку с 17,5% до 18%, чтобы обеспечить снижение инфляции.

"Несмотря на снижение инфляции с начала года, реализация ряда рисков может в дальнейшем помешать этой тенденции. Проведения более жесткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков и вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в конце 2019 и достичь среднесрочной цели 5% в 2020 году", – заявил глава НБУ Яков Смолий.

Он отметил, что с прошлого повышения "учетки" в Украине усилились инфляционные риски: