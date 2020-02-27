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Правительство хочет остановить налоговые махинации в регионах – Гончарук

27 февраля, 13:12

Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

Правительство намерено значительно сократить теневой сектор экономики, ликвидировав схемы уклонения от уплаты налогов. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Позавчера мы начали перезагрузку Государственной налоговой службы, вчера занимались "Центрэнерго", сегодня – прекращаем махинации с налогом на добавленную стоимость (НДС). Правительство ликвидирует все теневые схемы, в частности, нечестные тендеры или налоговые схемы", – написал глава правительства в Telegram.

По его словам, ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно.

"Почти ежедневно мы фиксируем случаи, когда кто-то на местах пытается обогатиться за счет махинаций", – рассказал Гончарук.

Он привел пример: в 2019 году система мониторинга остановила регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд гривен (0,56%). Зарегистрировали после их рассмотрения накладных только на 3,4 млрд гривен. Остальные 6 млрд гривен просто пытались из бюджета украсть.

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"Мы с этими схемами боремся. Сегодня Новая налоговая запустила обновленную систему мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС. Те, кто не платят налоги, встретятся с противодействием государства. Им работать точно не будет комфортно. Вся "тень" на наших рынках к концу уже этого года должна уйти в историю", – заявил премьер.

При этом он заверил, что украинское правительство защитит честный бизнес, который работает "в белую".

"Саботажники, схематозники долго здесь не продержатся. Сразу идите на выход. Если в области фиксируют коррупцию, кадровые решения будут приниматься мгновенно", – резюмировал Гончарук.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что теневые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП, или 846 миллиардов гривен. Именно к таким выводам пришли эксперты компании Ernst&Young, исследование которой опубликовано на сайте Национального банка Украины.

Согласно этим данным, 19,7% ВВП составляет наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП – домашнее производство для собственного пользования, то есть неденежная теневая экономика.

При этом вопрос теневой занятости для Украины остается одним из самых насущных – ведь в 2019 году без официального трудоустройства в стране работало несколько миллионов граждан.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Служба финансового мониторинга за 2019 год обнаружила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 92,2 млрд гривен.

Напомним, в начале февраля Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда, если это необходимо сотрудникам прокуратуры, Госбюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Антимонопольного комитета.

Новости "Сегодня" рассказывали, что закон об обличителях коррупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. В парламенте ожидают, что с принятием этого закона борьба с коррупцией усилится.

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налоги правительство налоговая НДС госзакупки ГНС уклонение Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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