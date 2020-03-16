Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,09
28,99

Россия судорожно пытается перехватить инициативу у Саудовской Аравии и снижает пошлины на нефть

16 марта, 13:01

Виктория Подолянец

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2020 года существенно снизится

В рамках продолжающегося противостояния стран ОПЕК и России власти последней приняли решение с апреля снизить пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Так, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2020 года составит 52 доллара за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В настоящее время она составляет 66,9 доллара за тонну. Таким образом, пошлина понизится на 14,9 доллара.

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта составила 47,274 доллара за баррель, или 345,1 доллара за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть понизится до 5,2 доллара с 6,6.

Реклама

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 15,6 доллара с 20 долларов за тонну, на темные – до 52 долларов с 66,9 доллара.

Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до 15,6 доллара с 20 долларов, прямогонного (нафта) – до 28,6 доллара с 36,7 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне.

В тренде
Аномальная погода бьет по ягодному рынку Украины сильнее, чем коронавирус

Пошлина на кокс понизится до 3,3 доллара с 4,3 доллара за тонну.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что новости об эпидемии коронавируса COVID-19 негативно повлияли на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах.

Чтобы нейтрализовать вредные последствия эпидемии, министры ОПЕК предложили России временно ограничить добычу нефти с целью удержания приемлемых цен на черное золото. Однако власти РФ не согласились с этим предложением, потребовав ограничений на добычу углеводородов еще и в США.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что обвалом цен на нефть Россия хочет разрушить добычу сланцевой нефти в США.

В ответ на нефтяной конфликт США ввели санкции против еще одной дочки "Роснефти". В Штатах заявили, что недовольны тем, что компания оказывала поддержку в переработке и продаже венесуэльской нефти.

Кроме того, после масштабного снижения цен на черное золото, которое произошло из-за конфликта России и Саудовской Аравии, стало известно, что Беларусь может получить американскую нефть в самые сжатые сроки.

Сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть Россия экспорт ОПЕК пошлины Саудовская Аравия нефтепродукты

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходыЭкономика
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работают
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работаютЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...