Россия судорожно пытается перехватить инициативу у Саудовской Аравии и снижает пошлины на нефть

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2020 года существенно снизится

В рамках продолжающегося противостояния стран ОПЕК и России власти последней приняли решение с апреля снизить пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Так, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2020 года составит 52 доллара за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В настоящее время она составляет 66,9 доллара за тонну. Таким образом, пошлина понизится на 14,9 доллара.

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта составила 47,274 доллара за баррель, или 345,1 доллара за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть понизится до 5,2 доллара с 6,6.

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Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 15,6 доллара с 20 долларов за тонну, на темные – до 52 долларов с 66,9 доллара.

Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до 15,6 доллара с 20 долларов, прямогонного (нафта) – до 28,6 доллара с 36,7 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне.

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Пошлина на кокс понизится до 3,3 доллара с 4,3 доллара за тонну.

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