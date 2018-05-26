Рост цен на газ и новые санкции СНБО: что изменилось за неделю

Украинцам начали приходить счета по налогу на жилье, а "Газпром" не сможет отказаться от транзита газа через Украину

Сайт "Сегодня" собрал пять главных экономических тем недели.

1. "Болгарский поток" предложил президент Радев

В то время как в Германии начали строить "Северный поток – 2", Болгария заявила, что тоже нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Об этом сообщил президент Болгарии Румен Радев.

"Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом", – отметил Радев и предложил России организовать "прямой выход российского газа на черноморское побережье Болгарии".

Болгария, по его словам, также планирует добиться увеличения объемов транзита газа при поддержке Евросоюза.

Отметим, что социалист Радев еще во время своей избирательной кампании неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и отмены антироссийских санкций, введенных ЕС. Радев ранее говорил и о том, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

2. Сервис WebMoney попал под санкции СНБО

Электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Так, активы компании будут заблокированы, торговые операции – ограничены, а лицензии – аннулированы или приостановлены.

Кроме того, согласно санкциям, в отношении WebMoney вводится запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам, в т.ч. к 40 субдоменам.

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Вскоре после этого в компании заявили о блокировании средств на счетах пользователей. Компания обратилась к пользователям и партнерам и попросила "понимания и поддержки", а также заверила, что проблему пытаются решить "в правовом поле".

3. Россия не уйдет от транзита газа через Украину – аналитики

После запуска газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в обход Украины Россия сохранит транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) – такой вывод содержится в отчете аналитиков Sberbank CIB. Документ не был предназначен для широкого распространения, его должны были увидеть только клиенты компании, но доклад попал в российские СМИ.

"Эти два проекта не будут полностью устранять потребность в украинском транзите, если только европейский экспорт газа не снизится примерно на 20% по сравнению с уровнем прошлого года", – указано в документе.

Отмечается, что речь идет о транзите через Украину 39 млрд кубометров газа в год. Ранее в "Газпроме" заявляли, что если Киев обоснует "экономическую выгоду", транзит газа через ГТС Украины может сократиться "лишь" до 15 млрд кубометров в год.

В отчете также говорится, что строительство этих газопроводов больше выгодно подрядчикам, чем самой России. Например, "Турецкий поток" будет окупаться в течение 50 лет. В сумме же три проекта по строительству новых газопроводов – "Сила Сибири", "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" – будут стоить "Газпрому" 94,4 млрд долларов.

4. Счета по налогу на жилье приходят украинцам

Жителям страны уже начали приходить платежки от Государственной фискальной службы – налог на недвижимость касается только тех, у кого в собственности находятся большие квартиры и дома.

Так, не должны платить владельцы квартир площадью до 60 кв. м, а также домов площадью до 120 кв. м. Если в собственности есть и дом, и квартира, их общий метраж не должен превышать 180 кв. м. У тех, кто получил платежки есть 60 дней на уплату налога.

В 2018 году надо заплатить налог на недвижимость, исходя из минимальной зарплаты на 1 января 2017 года, то есть 3200 гривен. Власть на местах решает, какую часть от этой суммы придется отдать за "лишние метры", но не более 1,5%.

Кроме того, 25 тысяч грн должны заплатить состоятельные украинцы – владельцы элитной недвижимости, общая площадь которой превышает 300 кв. м для квартиры и 500 кв. м для частных домов.

Налог на недвижимость – это распространенная европейская практика, говорит председатель комитета по обучению союза специалистов недвижимости Украины Лариса Ставинога. Полученные от налога средства идут в местный бюджет.

5. Насколько вырастут цены на газ, если привести тариф к рыночному

Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню, как того требует Международный валютный фонд (МВФ), приведет к увеличению тарифа на газ на 60-70%, заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

При этом, по его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.

Напомним, Кабмин пока оставил неизменным тариф на газ для населения до июня 2018 года. Так, правительство продлило действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа". Срок действия постановления истекал 1 апреля.

Если бы Кабмин его не продлил, в стране пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – тот самый "импортный паритет", а формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.

До тех пор цена на газ для населения останется на уровне 4,942 грн за кубометр. Отметим, цена составляет только часть тарифа на газ – кроме закупочной цены, в тариф заложены также налоги и расходы на транспортировку газа. При этом, как сообщал министр финансов Александр Данилюк, в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на газ могут не только не вырасти, но и снизиться.

Отметим, решения Кабмина касаются только цен газа для населения. Цену газа для промышленности формирует рынок.