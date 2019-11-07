Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

Счета за коммуналку пришлют по новым правилам, доходы госбюджета урезали: итоги дня

7 ноября, 20:01

Сергей Гусев

Зеленский ветировал закон о проверках соцвыплат, гривня укрепилась

/ Фото: Pixabay

Общество

10 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Украинцы в ноябре получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот и субсидий. Это связано с началом второго этапа монетизации субсидий.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2029. Доходы бюджета уменьшены на 20 млрд грн. При этом увеличено финансирование авиационной безопасности, угольных шахт, нацбезопасности и обороны, фонда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и др.

Наложил вето президент Зеленский на закон о верификации пенсий и субсидий. Об этом свидетельствует информация о статусе законопроекта на сайте парламента.

Весной 2020 года возобновятся работы по достройке двух мостовых переходов, которые должны соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу – с правобережной частью города. Строительством будет заниматься иностранная компания, которую определят по итогам тендера. Из госбюджета-2020 на эти цели будет выделено 4 млрд грн. На сегодняшний день на завершение строительства мостов необходимо 12,9 млрд грн.

Экономика

Укрепил на 14 копеек до 24,52 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 8 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 ноября. А за неделю – с 1 по 8 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 30 копеек.

539 грн составляет средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь, а средний размер льготы – 418 грн. Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

Реклама

Реальная величина прожиточного минимума в Украине в 2020 году составит около 4251 грн. Об этом говорится в тексте проекта закона о госбюджете-2010. При этом, согласно проекту, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) будет установлен в 1769 грн.

Увеличился на 1,07 млрд грн портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов по итогам прошедших 5 ноября аукционов и достиг нового исторического максимума – 100,99 млрд грн, сообщил НБУ. С конца прошлого года нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд грн до 98,17 млрд грн.

Минэкономики подготовило два сценария по инфляции на следующие три года. По базовому прогнозу потребительские цены будут расти так: 5,5% – 2020 год, 5,3% – 2021, 5,1% – 2022. По оптимистическому прогнозу: 5,8% – 2020 год, 5% – 2021 и 2022.

Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов, сосредотачиваясь на полетах из Запорожья в Киев и в Минск (Беларусь).

В тренде
План "Б": Украина подготовилась к альтернативному реверсу газа
Фото: facebook.com/utg.ua

Лоукостер Ryanair начнет 16 января 2020 года прямые перелеты из Харькова в Будапешт (Венгрия).

Полноценный запуск Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) возможен только после усовершенствования законодательства, вопрос о недостаточном финансировании пока не стоит, сказал торговый представитель Украины – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники" (Одесская обл.), что позволит осуществлять реверсную транспортировку газа из Румынии через Молдову в случае прекращения транзита из РФ.

Реклама

Кабмин принял решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро на строительство автомобильного обхода г. Львова и капитальный ремонт дороги М-05 Киев-Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях). Кредит берется на 15 лет.

А трасса протяженностью более 60 км в объезд Днепра уже строится. Как проходят работы, смотрите в видео:

Одесский морской порт передадут в концессию, процесс начнется с морского вокзала. Об этом заявили в Администрации морских портов Украины (АМПУ). Все государственные порты планируется до 2025 года сдать в концессию.

Мир

Не менее 140 тысяч граждан России за пять лет аннексии Крыма переселили власти РФ на полуостров. Об этом заявила украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Миллион электрокаров, которые были проданы в 2017 году, за срок своей эксплуатации произведут 250 000 тонн токсичных отходов. Проблема их утилизации осложняется разнообразием форм, конструкций и химического состава литий-ионных батарей. Об этом сообщил Naked Science.

В Китае несовершеннолетним запретили играть в онлайн-игры в ночное время суток. Кроме того, время пребывания в играх будет жестко ограничено. Меры регулирования коснутся всех доступных в Китае онлайн-платформ. Ограничения введены также на сумму средств, которую несовершеннолетние могут переводить на свои игровые аккаунты. Дети от 8 до 16 лет смогут пополнить счет лишь на 200 юаней (29 долларов) в месяц, а для игроков от 16 до 18 лет максимальная сумма будет равна 400 юаням (57 долларов).

21 ноября состоится мероприятие компании Tesla, посвященное анонсу электрического пикапа. Сообщается, что он будет иметь футуристический дизайн, полный привод, 400-500 миль запаса хода и автопилот. Цена – до 50 тыс. долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

итоги дня курс доллара бюджет-2019

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммы
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммыЭкономика
Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019
Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019Экономика
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВт
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВтЭкономика
Купюра в одну тысячу: как отличить подделку и почему ее боятся продавцы – видео эксперимента
Купюра в одну тысячу: как отличить подделку и почему ее боятся продавцы – видео эксперимента "Сегодня"Украина
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляция
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляцияЭкономика
"Вырастут не сильно": Гончарук объяснил, что будет с пенсиями в 2020 годуЭкономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...