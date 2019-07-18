Соглашение о перемирии на Донбассе и снижение учетной ставки НБУ: итоги дня

Доллар в Украине превысил отметку в 26 гривен

Фото: facebook.com/pressjfo.news.

Общество

15 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Правительство одобрило стратегию популяризации украинского языка до 2030 года. Она определяет стратегические цели и основные задачи, на выполнение которых будет направлена реализация государственной языковой политики, и охватывает практически все сферы общественной жизни.

Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса. Киев подтверждает полную приверженность бессрочному прекращению огня на Донбассе с 21 июля.

Полиция взяла под круглосуточную охрану все 199 окружные избирательные комиссии. Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 5308 заявлений и сообщений, связанных с выборами. В основном, они связаны с незаконной агитацией (3135) или подкупом избирателей (605). Зафиксировано по 148 сообщений о совершении хулиганства или повреждении имущества.

91,1 тонны гуманитарной помощи Международный Комитет Красного Креста доставил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало пять грузовых автомобилей с с медицинским оборудованием, гигиеническими и продуктовыми наборами.

66,5% украинцев считают Россию страной-агрессором. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Экономика

Ослабил на 17 копеек до 26,03 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 19 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 18 июля.

10 749 предприятий повысили в январе – июне в Киеве уровень заработной платы. За счет этого дополнительно в бюджет поступило 37 млн ​​грн налога на доходы физических лиц. Об этом сообщило ГУ ГФС в Киеве.

Понизил до 17% годовых Национальный банк с 19 июля учетную ставку с уровня 17,5% годовых, на котором он удерживал ее с конца апреля. НБУ планирует постепенное снижение учетной ставки: в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение до 16% годовых, в четвертом квартале 2020 года – до 9,5%, в четвертом квартале 2021 года – до 8%.

Повысил с 2,5 до 3,0% Национальный банк оценку реального роста экономики в текущем году, в следующем – с 2,9 до 3,2%. Улучшение прогноза связано с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых.

Чернобыльская АЭС возобновила промышленную эксплуатацию завода по переработке жидких радиоактивных отходов после его модернизации. За неделю работы на заводе подготовлено 34 упаковки готового продукта, тогда как до возобновления его эксплуатации было изготовлено всего 63. В течение первого полугодия промышленной эксплуатации завода планируется освоение проектной мощности в объеме 10 упаковок в сутки.

131,4 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поступило в бюджет в январе – июне. Это на 21,9% больше в годовом выражении.

Снизилась за сутки на 16 коп./л, до 12,86 грн/л средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Экспортировала 1,7 млн тонн зерновых культур Украина с начала 2019-2020 маркетингового года на 17 июля, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Увеличили количество обслуженных туристов в 1,6 раза до 4,557 млн человек украинские турагенты и туроператоры в 2018 году. Об этом сообщила Государственная служба статистики. Из этого количества иностранные туристы составили 76 тыс. человек. 4,02 млн туристов направлялись за границу. Услугами внутреннего туризма воспользовались 457 тыс. человек.

Вырос на 2,2 млрд грн объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по итогам еженедельного аукциона 16 июля, или на 3,3%, до 67,1 млрд грн. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 60,7 млрд грн, или почти в 11 раз. Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 8,8% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года было менее 1%.

Мир

Европейский парламент призвал Евросоюз, его органы и страны-члены ЕС быть готовыми к введению новых санкций против России в случае продолжения нарушения ею международного права. За соответствующую резолюцию проголосовали 458 депутатов Европарламента.

МВФ пришел к выводу что нынешний курс доллара США значительно завышен. С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12%. В то же время курсы евро, японской иены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне,

Запланирован на декабрь 2019 года запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту. Строители уже уложили все рельсы на железнодорожной части моста.

Высадил в Амазонии за 20 лет 2 млн деревьев бразильский фотограф Себастьян Сальгадо, который вместе с соратниками возрождает природу региона. В результате целая экосистема была восстановлена практически с нуля.

Аномальная жара снова накроет Францию на следующей неделе, сообщает метеорологическая служба страны. Температура поднимется из-за потока горячего воздуха, который идет с Пиренейского полуострова. Температура будет достигать 35°C в северной части страны, а на юго-западе и центро-востоке будет до 39°C.

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