Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы боевиков: четверо оккупантов ранены

18 июля, 07:16

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 17 июля, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Николаевки велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили у Широкино. Неподалеку Марьинки стреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Окраина Водяного попала под обстрел из станкового противотанкового гранатомета. Два раза в районе Павлополя боевики применили автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, столько же обстрелов из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они устроили вблизи Богдановки. У Талаковки российские наемники применили станковый противотанковый гранатомет, а неподалеку Красногоровки – крупнокалиберный пулемет. Еще два обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг устроил в районе Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны всего один раз. На окраине Екатериновки боевики ударили из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 17 июля четверо оккупантов получили ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщалось, 16 июля на Донбассе пророссийские боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


Видео: Facebook

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы боевиков: четверо оккупантов ранены". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День на Донбассе: потерь среди украинских военнослужащих нет

Вчера, 20:30

НВФ обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Для украинских войск условия улучшились: глава ООС рассказал о разведении сил

Вчера, 08:30

Ситуация в районе разведения сил и средств позволила значительно улучшить безопасность гражданского населения

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

Боевики не прекращают обстрелы: в ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Вчера, 07:12

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Доктор Комаровский предупредил родителей детей о серьезной ошибке

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

5 продуктов, помогающих быстро засыпать

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку

Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза

Веские причины качать руки каждый день

Пугачева испугала фанатов странным фото дочери

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

15 красавиц российского кино

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Красавица-велосипедистка из Бразилии Ракель Лоя. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь