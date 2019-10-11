Сотрудничество Украины и МВФ: Зеленский сделал четкое заявление

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нацелен находить выгодный дружеский формат отношений с Международным валютным фондом, без ущемления интересов Украины. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона с журналистами.

"Я не думаю, что МВФ должен ставить нам какие-то другие условия, кроме экономических. Так происходит? Не совсем. Я считаю, что нужно со всеми пытаться находить нужный контакт, дружеский контакт, выгодный, не теряя себя", – сказал он.

"Но в любой момент вы знаете, что можно сделать. Только встать и стукнуть кулаком по столу – с этого диалог не начинается, так его можно закончить", - добавил Зеленский.

Напомним, украинская делегация 14-20 октября отправится в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ), где продолжит переговоры о новой программе фонда для Украины.

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Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что валовой внутренний продукт на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Как прогнозируют в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая".

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