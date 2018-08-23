Субсидии в "минусе" и угроза дефолта: что изменилось для украинцев за неделю

"Короткая" неделя перед Днем Независимости Украины не заставила Кабинет министров отказаться от заседания в среду, 22 августа. Именно на этом заседании правительство приняло несколько решений, которые повлияют на жизнь украинцев.

Субсидии: единый реестр и ограничения

С 1 октября 2018 года в Украине могут отменить субсидии тем, у кого нет счетчика газа. По данным СМИ, соответствующее постановление правительство приняло 22 августа.

Однако официально в Кабине этого пока не подтверждают. Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, постановление об отмене субсидий на газ для потребителей без газовых счетчиков еще не одобрено.

"Такое постановление не принималось, оно было снято с рассмотрения", – сказал Рябчук.

Впрочем, пока идут обсуждения, стало известно, что украинцы уже получают вдвое меньше субсидий, чем в 2017 году. С помощью новых правил чиновники стараются минимизировать количество тех, кто получает субсидии, имея высокий, с точки зрения социальных норм, доход.

Тем временем, министр соцполитики Андрей Рева объяснил, зачем нужен реестр получателей субсидий, который заработал с 1 июля 2018 года. В частности, по данным чиновника, запуск реестра позволил обнаружить 20 тысяч граждан, которые получали двойную субсидию – 90% из этих субсидиантов были зарегистрированы сразу в двух регионах Украины.

"Система сразу выбрасывает двойников и мы реально видим, кто пытается получить больше, чем ему положено", – отметил Рева, но признал, что реестр временно работает с перебоями. Проблемы обещают исправить.

Дефолт без МВФ

Украина перешла к этапу активного погашения внешних долгов, а программа финансовой поддержки Международного валютного фонда (МВФ) вот-вот закончится – ее срок истекает в 2019 году. В связи с этим премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил: невыплата внешних долгов грозит Украине дефолтом, а потому важно продолжать сотрудничество с МВФ.

"Зачем сотрудничать с МВФ сейчас? Невыплата долгов угрожает Украины дефолтом. А это остановка производства, девальвация гривни, инфляция", – заявил Гройсман.

При этом Гройсман добавил, что Украина должна в ближайшие 10 лет избавиться от зависимости перед внешними и внутренними кредиторами.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшее время, в ближайшее десятилетие избавиться от финансовой зависимости. Наша экономика должна быть сильной и способной самостоятельно обслуживать наши долги и уменьшать их. Все то, что останется в украинском бюджете, должно быть справедливо распределено между теми, кто в этом нуждается, и на модернизацию Украины", – сказал глава правительства.

К слову, как сообщили на это неделе украинские СМИ, в 2019 году совместная работа Украины и Международного валютного фонда вряд ли завершится – Киев попросит МВФ о новой программе. Предполагается, что программа будет рассчитана на три года, а ее объем может составить до 10 млрд долларов. При этом Украина также рассматривает возможное продление действующей программы еще на год, сообщают источники.

Долги Украины: новая стратегия

Государственный долг Украины вообще стал ключевой темой заседания правительства 22 августа. В частности, Кабмин одобрил Стратегию управления государственным долгом Украины. Глава правительства Владимир Гройсман и и.о. министра финансов Оксана Маркарова объяснили, что прописано в этом документе.

Маркарова, в первую очередь, сообщила, что соотношение прямого госдолга к ВВП снижается до безопасного уровня – 60%. Минфин, по ее словам, рассчитывает достичь уровня 60% ВВП уже к концу 2018 года. Также Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает снижение показателя долга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП.

"Стратегия достаточно амбициозная – наши цели амбициозные: до конца этого года достигнуть 60%, в следующем году – 52% и до конца 2020 года иметь долг как часть ВВП не более 49%", – сказала Маркарова.

Кроме того, как отметила и.о. главы Минфина, Стратегия предполагает четыре цели:

более равномерный график погашения долга с продлением сроков;

привлечение более долгосрочного льготного финансирования, что предполагает продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными партнерами;

увеличение доли долга в национальной валюте;

развитие отношений с инвесторами.

Гройсман, в свою очередь, признал – пока что обилие внешних долгов мешает Украине повышать социальные стандарты и усилить обороноспособность: "С 2005 по 2013 год украинцев завели в абсолютную зависимость перед внешними и внутренними кредиторами в виде государственного долга, который является чрезвычайно тяжелым бременем для национальной экономики, а самое главное – для каждого гражданина. И именно этот долг сдерживает нас в том, чтобы быстро повышать социальные стандарты, лучше обеспечивать потребности украинских граждан, усиливать обороноспособность и делать много других вещей. … Мы только на обслуживание тратим 130 млрд грн ежегодно, в следующие периоды мы должны 30 млрд долл. вернуть. То есть нам нужны следующие заимствования, чтобы возвращать долги, но с другой стороны, нам нужно увеличивать рост экономики".

Премьер объяснил, что долги обязательно нужно погасить, а после этого добиться финансовой независимости украинской экономики.

Запрет на продажу автомобилей должников

Кабинет министров запретил перерегистрацию и снятие с учета транспортного средства в случае наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников.

В частности, в ходе госрегистрации или перерегистрации и снятия с учета ТС уполномоченные лица сервисного центра МВД теперь будут проверять сведения о его владельце в реестре должников и делать соответствующую отметку на заявлении владельца авто.

Единый реестр должников начал работу в Украине в январе 2017 года. В перечень вносятся данные о гражданах и компаниях, которых суд признал должниками и в отношении которых открыто исполнительное производство.