Украина накопила газ на зиму, у Гонтаревой сгорел дом: итоги дня

Общество

23 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Не менее 3300 мирных жителей погибли с начала конфликта на Донбассе, считают в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Повысился на 7,6 пункта индекс потребительских настроений в августе по сравнению с июлем, – до 95,6. Это следует из результатов исследования, которое провело агентство Info Sapiens при содействии инвестиционной компании Dragon Capital.

Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. В общей сложности удалено 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 тыс. аккаунтов присоединились к группам.

Сгорел дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в с. Гореничи под Киевом. Одна из версий причин возникновения пожара – поджог.

Начат ремонт трассы Днепр – Кривой Рог. На него правительство выделило 400 млн грн.

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С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 будет запрещен въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя. Цель – уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе – сообщили в КГГА.

Президент Владимир Зеленский назначил 41 судью в местных общих судах.

Экономика

Укрепил на 1 копейку до 24,76 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 18 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 17 сентября.

105,5 млрд грн налога на добавленную стоимость плательщикам возмещено в течение января-августа. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла почти на 24%.

Достигли 19,5 млрд куб. м запасы газа в подземных хранилищах и на 4 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель – сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. "Можем констатировать – Украина обеспечена газом на следующую зиму", – подчеркнул он.

"Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года.

Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова до уровня с "B-" до "B" с положительным прогнозом.

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Сократилось на 3,5% за восемь месяцев производство молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,7 млн тонн. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока. При этом в домашних хозяйствах производство упало на 4,3% — до 4,86 млн тонн, а промышленное производство молока снизилось на 1,3% — до 1,88 млн тонн.

Украина заняла последнее место в Европе по уровню государственной поддержки агропромышленного комплекса, сообщил "Агробизнес Украины". В 2018 году в Украине объем средств по программам поддержки развития АПК составлял 4 евро на 1 га. В Латвии этот показатель составлял 158 евро, в Эстонии и Румынии – 164 и 197 евро соответственно. Первые места в рейтинге финпомощи АПК занимают Греция, Словения и Нидерланды: 945, 738 и 715 евро соответственно.

Понизил на 0,5 млн тонн минсельхоз США (USDA) прогноз урожая пшеницы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 – июнь 2020) по сравнению с июльским прогнозом – до 28,7 млн тонн. При этом прогноз экспорта украинской пшеницы остался на том же уровне – 19,5 млн тонн. Кроме того, американское ведомство снизило прогноз производства кукурузы в Украине на 0,5 млн тонн – до 36 млн тонн. При этом экспорт кукурузы может составить 30 млн тонн, что также соответствует августовскому прогнозу.

Мир

Не менее 24 человек погибли в Афганистане в результате взрыв во время предвыборного митинга президента страны, более 30 человек получили ранения. Президент в результате теракта не пострадал.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.

Завершено на 81% строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил "Газпром". По дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода. Ожидается, что прокладывающее трубы судно в октябре подойдет к морской границе с Данией, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.

Европейский парламент проголосовал за назначение на пост председателя Европейского центрального банка француженки Кристин Лагард, которая до недавнего времени возглавляла МВФ. В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов.

Достигло исторического максимума – 157 тыс. – число криптовалютных кошельков, на которых хранится от 10 до 1 млн Bitcoin (ВТС). При этом на 1942 адресах находится от 1000 до 10 тыс. BTC. А на 800 тыс. адресов хранится хотя бы 1 BTC. Сейчас существуют не менее 20 млн кошельков, на которых находится хотя бы 1 доллар в первой криптовалюте.

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