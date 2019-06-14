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Украина предложила Молдове помощь в импорте газа из ЕС без участия России

14 июня, 16:02

Соответствующее предложение направила компания "Укртрансгаз"

Фото: AFP

"Укртрансгаз" предложил Молдове обеспечить свои потребности в природном газе без участия российской стороны, наладив импортные поставки газа из Евросоюза (ЕС) через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом 14 июня написала пресс-служба компании на странице в Facebook.

"Уже более трех лет Украина импортирует газ из стран ЕС. Благодаря возможностям украинской ГТС Молдова также сможет полностью обеспечить свои потребности и минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что задержка строительства интерконнектора Румыния-Молдова ослабляет позиции Кишинева и ставит его в зависимость от переговоров с российским "Газпромом".

"Укртрансгаз" также сообщил, что предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) для бесперебойных поставок потребителям будущей зимой.

По данным компании, общая мощность в точках соединений между Украиной и Молдовой позволяет транспортировать до 15 млн куб. м в день, что полностью покрывает потребности потребителей в соседней стране.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Молдова вместе с Румынией занялась поиском альтернативных источников снабжения страны природным газом, так как сильно зависит от "Газпрома".

Кроме того, Игорь Додон, который на момент заявления занимал должность президента Молдовы, но сейчас отстранен от этого поста Конституционным судом страны, заявил, что Кишенев не намерен платить Москве за голубое топливо, поставленное Приднестровскому региону.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 

В свою очередь глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев неоднократно заявлял о необходимости до зимы накопить в подземных хранилищах Украины около 20 млрд куб. м газа, в связи с чем компании необходимо найти еще около миллиарда долларов.

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Тег газ, Россия, Газпром, ЕС, Молдова, Укртрансгаз, ПХГ, транзит газа

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