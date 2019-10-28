Украина, Россия и ЕС провели переговоры по газу: первые итоги

Новое соглашение по транзиту газа может быть заключено в текущем году

Фото: "Укртрансгаз"

Украина на трехсторонних консультациях по газу предложила провести следующий раунд переговоров после 11 ноября. Об этом заявил журналистам министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"У нас было предложение провести следующий раунд как можно скорее. В частности, мы предлагали дату после 11 ноября", – сказал он.

Он подчеркнул, что Киев готов "в любое время очень активно заниматься техническими и политическими вопросами переговоров".

Глава Минэнерго России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что очередные трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу пройдут в конце ноября.

"В конце ноября будут очередные (трехсторонние) консультации. Мы настроены позитивно, и, на мой взгляд, (прошедшая) встреча была довольно конструктивной, поскольку мы увидели, что все стороны, во-первых, настроены конструктивно. Есть, конечно, и вопросы, и риски. Будем вместе решать эти вопросы в дальнейшем", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Также Новак отметил, что Россия готова в 2020 году обеспечить транзит газа через Украину в соответствии с нормами европейского законодательства.

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"В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год. Хотя если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину", - сказал Новак.

Также он заявил, что Украина, Россия и ЕС настроены на конструктивный подход и на подписание соглашения о транзите газа в этом году.

Ранее сообщалось, что "Газпром" уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: несмотря на то что "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев.

По словам главы правительства, Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

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Как писали новости "Сегодня", 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": по ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с условием зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

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