Украинцы не читали Конституцию, но хотят ее изменения, госдолг сокращается : итоги дня

Главные события 27 июня в Украине и мире

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Общество

39 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов семеро украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Освободить четырех украинских пленных удерживаемых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, согласились боевики. Об этом сказал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

47% украинцев вообще не читали Конституцию но при этом 67% считают, что ее необходимо менять. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 13-20 июня. Отдельные разделы Конституции читали 32%. Со всеми разделами Основного закона знакомы лишь 11%.

Увеличила с 45 до 60 суток с 8 июля Укрзализныця срок предварительной продажи билетов на ряд популярных направлений внутреннего и международного сообщения.

Снизилось до 7 авто в сутки количество оформленных автомобилей на еврономерах после продления сроков освобождения от админответственности, сообщил и.о. главы ГФС Александр Власов. Он отметил, что среднесуточные показатели в марте – около 30 автомобилей, в апреле – 60-80, в мае – около 100.

Зарегистрированы новые случаи опасного вирусного заболевания животных африканской чумы свиней (АЧС) в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в указанных областях, с 6 по 26 июня на их территории зарегистрированы три случая заболевания.

Увеличилось на 47 962 человека с начала 2019 года количество держателей муниципальной "Карточки киевлянина" – по состоянию на 23 июня их было 667 782.

279 жилых комплексов находились в мае в Киеве в стадии активных продаж, что на два больше по сравнению с апрелем – говорится в ежемесячном аналитическом отчете "Ситиконсалт Кэпиталс Компани". Цены на готовые квартиры растут, а на строящееся жилье снижаются.

Экономика

Ослабил на 1 копейку до 26,18 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 28 июня – 1 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 июня.

Вырастут на 15-25% в зависимости от региона с 1 июля цены электроэнергии у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с началом работы нового рынка электроэнергии).

Уменьшилась в гривневом эквиваленте на 18,36 млрд грн за май сумма государственного и гарантированного государством долга Украины. В долларовом эквиваленте он уменьшился на 1,43 млрд долларов. По состоянию на 31 мая государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,107 трлн грн или 78,39 млрд долл, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 1,309 трлн грн (62,14% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 48,71 млрд долл; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 797,57 млрд грн (37,86%) или 29,68 млрд долл.

Обходятся в 10% от операционных расходов судебные процессы, которые Приватбанк ведет по всему миру. Об этом говорится в сообщении банка.

1 млрд 100,477 млн грн дивидендов за 2018 год выплатило в государственный бюджет государственное предприятие "Укргидроэнерго". По итогам 2018 года оно увеличило чистую прибыль в 2,5 раза – до 3 млрд 668,256 млн грн. "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра.

149 млн евро в виде кредита Кабинет министров разрешил "Укрэнерго" привлечь у ЕБРР на проект модернизации сети электропередач.

Установила на пять лет антидемпинговые меры Межведомственная комиссия по международной торговле в отношении импорта некоторых видов проката с антикоррозионным покрытием происхождением из РФ – на уровне 47,57%, а происхождением из Китая – 22,78%.

Вырос на 5 млрд грн или на 10% объем вложений нерезидентов в ОВГЗ – до 56,2 млрд грн. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 49,9 млрд грн, или почти в 9 раз. Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 7,3% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

500 тыс. евро морального ущерба за отзыв лицензии без компенсаций Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить нескольким компаниям-владельцам игровых автоматов.

Мир

О продлении до 31 января 2020 года секторальных экономических санкций против Россииобъявил Совет ЕС.

Федеральное авиационное управление США перенесло сертификационный испытательный полет Boeing 737 MAX в лучшем случае до 8 июля из-за выявления нового потенциального источника риска в конструкции самолетов этого семейства.

Австрия опять хочет выпустить 100-летние облигации. Размер эмиссии может достичь 1 млрд евро. Если это произойдет, для Австрии это будет уже вторая эмиссия вековых облигаций – в сентябре 2017 года она провела эмиссию в 3,5 млрд евро с доходностью 2,112%. Спрос инвесторов на эти бонды достиг 11,4 млрд евро, хотя самому современному государству Австрия на тот момент было только 99 лет.

Ухудшила прогноз для автомобильного рынка Евросоюза на 2019 год Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA): согласно новым оценкам, продажи машин в этом году снизятся на 1% по сравнению с 2018 годом. Ранее ACEA прогнозировала рост продаж в 2019 году на 1%. Согласно оценкам ассоциации, продажи автомобилей в ЕС в этом году составят чуть более 15 млн единиц. С января по май 2019 года продажи машин в ЕС уменьшились на 2,1%.

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