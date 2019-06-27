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На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери

27 июня, 08:05

Из-за вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих ранены, еще трое – получили боевые травмы

Фото: Сегодня

За минувшие сутки, 26 июня, на Донбассе пророссийские боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще трое – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Старогнатовки велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Четыре раза боевики ударили из стрелкового оружия в районе Широкино. У Каменки стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм. 0краина Богдановки попала под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Павлополя три раза ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В районе Новоселовки Второй дважды стреляли из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов. Два обстрела из минометов калибра 120 мм были зафиксированы у Авдеевки. Еще два раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли у Песков. Окраина Красногоровки попала под огонь из автоматических гранатометов, а у Марьинки дважды ударили из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов. Неподалеку Опитного враг применил 120 мм минометы. Еще три обстрела из гранатометов различных систем были зафиксированы в районе Водяного, а вблизи Талаковки ударили из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 15 раз. Четыре раза в районе Луганского враг ударил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На окраине Крымского дважды велся огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще три обстрела из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Зайцево. Неподалеку Майорска боевики ударили из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а на окраине Новолуганского – из миномета калибра 82 мм. Рядом с Гладосово велся огонь из крупнокалиберного пулемета, а в районе Южного – из миномета 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Окраина Екатериновки была обстреляна из автоматических гранатометов. По окране Травневого ударили из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое – боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 25 июня двух оккупантов уничтожено", – рассказали в ООС.

Напомним,  25 июня на Донбассе боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы.

В то же время доставляют оккупанты проблем и мирным жителям. Как сообщали в Главном правлении разведки Минобороны Украины, боевики на БТР врезались в дом, отклонившись от военной колонны.

Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:


Видео: Facebook

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Тег Донбасс, ВСУ, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

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