В хранилищах остаются рекордные запасы газа, выросли продажи новых автомобилей: итоги дня

Самой популярной маркой остается Renault

Фото: Pixabay

В хранилищах остаются рекордные запасы газа, выросли продажи новых автомобилей: итоги дня Сергей Гусев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bb8/319/5c9bb8319089d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bb8/319/5c9bb8319089d.jpg 2019-04-01T20:02:00+03:00 Экономика Самой популярной маркой остается Renault

Общество

1 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Составила 63,52% явка избирателей на выборах президента Украины. В голосовании не участвовали почти 11 млн избирателей.

505 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП по состоянию на 1 апреля перешли в Православную церковь Украины.

Зарегистрировано 3380 чрезвычайных событий в течение прошедшей недели (с 25 марта по 31 марта) подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в пожарах погибло 44 человека. Также, в течение недели на водных объектах в Украине погибло 19 человек

Составила 5,1 градусов тепла среднемесячная температура марта 2019 года в Киеве, что превышает климатическую норму на 4,4 градуса. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория. Минувший март вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения.

Киевская городская администрация утвердила программу технического развития метрополитена на 2019 год, предусматривающую капитальные инвестиции в размере 1,041 млрд грн за счет собственных средств предприятия.

Направила еще 15 человек комиссия Министерства здравоохранения на лечение за рубежом за средства госбюджета, в том числе 10 взрослых и пятеро детей. На лечение этих пациентов будет израсходовано около 52 млн грн. Часть этих средств будет выделена из госбюджета, часть – остатки средств, находящихся на счетах иностранных клиник.

Выросли на 8% первичные регистрации легковых автомобилей в Украине в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 7,3 тыс. ед., сообщила ассоциация "Укравтопром". По сравнению с февралем текущего года регистрации выросли на 28%. Самой популярной маркой остается Renault, регистрации которых в марте выросли на 66% к марту-2018, до 1022 ед., Toyota, сохраняя вторую строчку, в марте потеряла 7% прошлогоднего результата, реализовав 835 машин. На третье место поднялась KIA, улучшив результат продаж марта 2018 года в 3,2 раза – до 710 регистраций, а Skoda заняла четвертую позицию с показателем 589 авто и 37%-м приростом. Замыкает пятерку лидеров Nissan – 567 авто и прирост 28%.

Увеличили с 50 км/ч до 80 км/ч максимальную скорость движения транспорта в Киеве на 17 улицах и проспектах. Это решение будет действовать в период с 1 апреля до 1 ноября.

Экономика

Укрепил на 1 копейку до 27,19 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 2 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 1 апреля.

Украина вошла в апрель с максимальными запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) за последние пять лет, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". С начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из ПХГ по 30 марта 2019 года запасы в них уменьшились на 48,9% — до 8 млрд 786,75 млн куб. м. Год назад запасы составляли 7 млрд 709,73 млн куб. м, два года назад — 8 млрд 198,8 млн куб. м, три года — 8 млрд 569,43 млн куб. м, четыре года — 7 млрд 712,13 млн куб. м.

15 млн долларов Национальный банк купил в период с 25 по 29 марта на межбанковском валютном рынке. Продаж валюты со стороны НБУ при этом не было.

На общую сумму 83,8 млн грн Национальный банк предоставил трем банкам кредит рефинансирования. Средства предоставлены на 14 дней под 18% годовых. Названия банков-заемщиков в таких случаях не сообщаются.

Выросли на 5,6% расходы на производство сельскохозяйственной продукции в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики. При этом расходы на производство продукции растительного происхождения выросли на 4,7%, а животного – на 7,8%.

Повысили на 0,2-1 грн за литр ряд сетей АЗС в Украине с 30 марта по 1 апреля цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO. По состоянию на 1 апреля средние цены на АЗС в Украине составили: А-92 – 27,29 грн/л, А-95 – 28,42 грн/л, А-95 Премиум – 29,66 грн/л, ДТ – 28,11 грн/л.

861,1 МВт генерирующих мощностей возобновляемой энергетики введено в эксплуатацию в первом квартале 2019 года, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 16% больше, чем за весь 2018 год. Общая мощность объектов возобновляемой энергетики в стране теперь составляет 2978 МВт.

Мир

Частная чешская железнодорожная компания RegioJet хотела бы наладить ж/д сообщение с Украиной, запустив поезд в Мукачево. Ранее сообщалось, что в Украину хотел бы ездить еще один чешский частный оператор – Leo Express. Эта компания подала заявку в Администрацию ж/д транспорта Польши относительно запуска с декабря 2019 года поезда по маршруту Прага-Краков-Медыка (польско-украинская граница). При этом, в Leo Express выразили желание продлить маршрут поезда на территорию Украины – до станции Мостиска-1 во Львовской области, куда доходит колея европейского стандарта 1435 мм.

С 1 апреля в Грузии запрещено производить, импортировать, продавать и выдавать покупателям пластиковые одноразовые пакеты, за исключением биоразлагаемых и биодеградирующих. За производство или импорт пластиковых пакетов при первом нарушении будет грозить штраф около 185 долларов, при повторном — 370 долларов. Грузия поэтапно реализует программу по отказу от пластиковых пакетов. Так, с 1 октября 2018 года в стране было запрещено продавать, выдавать покупателям, производить или импортировать одноразовые полиэтиленовые пакеты толщиной менее 15 микрон.

Составила 7,8% безработица в 19 странах еврозоны в феврале, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики также ожидали сохранения показателя на прежнем уровне, который является минимальным с октября 2008 года. В 28 странах Европейского союза безработица в феврале осталась на отметке 6,5%. Самые низкие показатели безработицы в Европе в феврале были зафиксированы в Чехии (1,9%), Германии (3,1%), Нидерландах (3,4%) и Польше (3,5%). Одним из самых высоких остается уровень безработицы в Испании – 13,9%. В Греции безработица равнялась 18% по состоянию на декабрь (последние доступные данные) и была худшей в ЕС.

Года выросли на 1,4% потребительские цены в еврозоне в марте 2019 в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Показатель замедлил подъем с февральских 1,5%, тогда как аналитики прогнозировали сохранение февральских темпов инфляции.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.