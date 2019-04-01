На Донбассе боевики устроили четыре обстрела: применили тяжелые вооружения

В результате обстрелов один украинский боец получил ранения

Фото: Минобороны Украины

На Донбассе боевики устроили четыре обстрела: применили тяжелые вооружения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cae/723/5c9cae7238104.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cae/723/5c9cae7238104.jpg 2019-04-01T18:22:02+03:00 Донбасс В результате обстрелов один украинский боец получил ранения

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 1 апреля было зафиксировано четыре вражеских обстрела, в том числе трижды – с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, все четыре обстрела пришлись на позиции подразделений оперативно-тактической группировки "Север".

Так, вблизи села Крымское велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- под Зайцево противник стрелял из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов;

- возле села Золотое-4 шла стрельба из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

- под Новолуганским боевики стреляли из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрелов один военных Объединенных сил получил ранения. В свою очередь, украинские подразделения отвечали противнику адекватным огнем. Потери врага уточняются.

Напомним, 31 марта боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ у села Лебединское.

Как сообщалось, 30 марта боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили запрещенные "Минском" минометы калибров 120 и 82 мм. За такую боевую активность враг получил "ответку" ВСУ и потерял восемь человек.

Сутками ранее 29 марта, враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери. Четырех боевика были уничтожены и еще шестеро ранены.

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