На Донбассе боевики устроили четыре обстрела: применили тяжелые вооружения
В результате обстрелов один украинский боец получил ранения
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 1 апреля было зафиксировано четыре вражеских обстрела, в том числе трижды – с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.
Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, все четыре обстрела пришлись на позиции подразделений оперативно-тактической группировки "Север".
Так, вблизи села Крымское велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- под Зайцево противник стрелял из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов;
- возле села Золотое-4 шла стрельба из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- под Новолуганским боевики стреляли из минометов калибра 120 мм.
В результате обстрелов один военных Объединенных сил получил ранения. В свою очередь, украинские подразделения отвечали противнику адекватным огнем. Потери врага уточняются.
Напомним, 31 марта боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ у села Лебединское.
Как сообщалось, 30 марта боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили запрещенные "Минском" минометы калибров 120 и 82 мм. За такую боевую активность враг получил "ответку" ВСУ и потерял восемь человек.
Сутками ранее 29 марта, враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери. Четырех боевика были уничтожены и еще шестеро ранены.
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