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В Украине ввели новые правила маркировки продуктов, доллар подешевел: итоги дня Сергей Гусев https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B8 2019-08-06T20:01:00+03:00 Экономика Обстановка вокруг индийского Кашмира резко обострилась

Общество

2 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил. С начала нынешних суток из-за обстрелов погибли четверо военнослужащих.

Проверили 0,41 га местности в районе разрушенного моста вблизи КПВВ "Станица Луганская" пиротехники ГСЧС. Было обнаружено и передано подразделениям ВСУ для уничтожения 49 взрывоопасных предметов. Работы были проведены в период с 1 по 6 августа.

6 августа вступил в силу закон, устанавливающий новые правила маркировки продуктов. Он, в частности, запрещает использовать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение относительно характеристик, свойств или состава пищевых продуктов. Это требование распространяется как на рекламу, так и на представление пищевых продуктов (упаковка, внешний вид и т.д.). Ранее о требованиях к производителям рассказывали новости "Сегодня":

Вынесли 5 тыс. постановлений с начала 2019 года сотрудники патрульной полиции Киева на водителей транспортных средств за проезд на красный свет светофора. Кроме того, 1,5 тыс. постановлений было выписано на пешеходов за переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.

Переместили на штрафплощадки 63 транспортных средства нарушителей правил дорожного движения в Киеве с 29 июля по 4 августа. В том числе перемещенными оказались 20 автомобилей, за рулем которых были нетрезвые водители.

Жители 52 населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на Востоке Украины, получат цыплят и корма для животных от представителей продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Общая стоимость помощи составляет 1 млн долларов.

550 млн грн выделено в этом году в Киеве на ремонт асфальтового покрытия 800 межквартальных проездов и придомовых территорий. Работы уже завершены на 40% объектов.

Авиакомпания Wizz Air осенью 2019 года откроет из Украины новые направления. Из Одессы с ноября дважды в неделю будут осуществляться рейсы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданьск, Катовице (все – Польша). 28 октября планируется запуск рейса Львов-Ларнака (Кипр).

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Минобразования в следующем году планирует изменить условия приема на бюджетную форму обучения. В этом году почти 13% абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет, отказались от обучения. Поэтому планируется разрешить подавать не семь (как сейчас), а пять заявок на поступление на бюджетную форму обучения.

Экономика

Укрепил на 15 копеек до 25,59 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 7 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 августа. В целом же за неделю с 31 июля по 7 августа гривня ослабла на 50 копеек. Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю вперед. Аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что американская валюта продолжит дорожать. Основатель Telegram-канала Finstop, участник рынка с 20-летним стажем также считает, что гривня не сможет удержать "отвоеванные" у доллара копейки.

150,9 млрд грн в январе-июле ГФС направила в местные бюджеты. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 20,7%. Налог и сбор на доходы физических лиц является главным источником доходов местных бюджетов и занимает 60,9%. В течение января-июля его поступления составили 92,0 млрд грн, что на 22,5% больше в годовом выражении.

Сократятся почти в два раза поставки дизтоплива из России в августе, сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус. При этом поставки дизтоплива морем в августе вырастут в три-четыре раза. Кроме того, увеличиваются поставки нефтепродуктов из Беларуси, Литвы и стран ЕС.

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К трем банкам НБУ в июле применил меры воздействия за несоблюдение требований к финмониторингу. Он оштрафовал "Кредит Днепр" на 300 тыс. грн и вынес ему письменное предупреждение. Такие же предупреждения вынесены банкам "Пивденный"и к "Мисто Банку".

Минфин приступил к финальной фазе разработки проекта государственного бюджета на 2020 год, сообщила министр Оксана Маркарова. Окончательный проект бюджета будет передан на рассмотрение уже новому составу Кабмина.

НБУ начал размещать на своем сайте информацию о стоимости внешних заимствований для бизнеса. Эти данные содержат распределение количества новых кредитных соглашений по уровню процентной ставки в разрезе срока и валюты обязательств. Информация будет публиковаться ежеквартально.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы ликвидируемых банков общей стоимостью 10,88 млрд грн, продажа которых запланирована на текущей неделе. Пул активов состоит из прав требования по кредитным договорам, а также дебиторской задолженности.

Выросли на 9,4% цены на строительно-монтажные работы в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Госстат. Больше всего выросли цены в сфере строительства транспортных сооружений – на 14,6%. Меньше всего – в сфере строительства инженерных сооружений – на 6,4%.

Экспортировали 4,1 млн тонн зерновых украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (июль 2019 – июнь 2020), по состоянию на 6 августа, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Мир

За пять лет действия продовольственного эмбарго в России были уничтожены 21 тыс. тонн запрещенных к ввозу продуктов. 96% запрещенных продуктов выявили на российско-белорусском участке границы, остальное — на российско-казахстанском.

Индия сделала решающий шаг на пути к полной интеграции населенного преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир в состав страны, большинство населения которой составляют индусы. Президент Индии своим указом отменил статью конституции, которая закрепляла за Кашмиром особый статус. Чтобы пресечь возможные акции протеста, центральные власти отключили в Кашмире интернет, телевидение и телефонную связь и, частично, электричество. Были арестованы некоторые из лидеров Кашмира, в том числе два местных экс-премьера. Пакистан назвал это решение нарушением резолюций ООН. Пакистанская армия готова и пойдет на все, чтобы выполнить свои обязательства перед Кашмиром, заявил начальник штаба сухопутных войск.

Гонконг вновь оказался парализован после того как 14 тыс. сотрудников различных учреждений присоединились к протестующим против политики властей города и провели крупнейшую за последние 50 лет всеобщую забастовку. В Специальном административном районе Китая Гонконг уже более двух месяцев не прекращаются самые крупные в новейшей китайской истории протесты.

У правительства британского премьера Бориса Джонсона нет планов возобновления переговоров по соглашению с ЕС о Brexit, и Лондон придерживается линии на "жесткий" Brexit – выход без сделки с Брюсселем.

Уже семь лет на Марсе работает американский марсоход Curiosity. Трехметровый аппарат весит 899 кг и передвигается со скоростью до 144 м/ч. Он оснащен камерами, набором инструментов дистанционного исследования, спектрометром, ковшом для забора грунта, комплектом метеорологического оборудования и 17 цветными и черно-белыми камерами для навигации и съемок. На Земле работу марсохода обеспечивают несколько сотен человек. Предполагалось, что миссия продлится не более двух лет.

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