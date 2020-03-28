Вклады, субсидии, цены: что изменилось за неделю

На сколько именно подешевеет газ и как ритейлеры наживаются на украинцам во время карантина – читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

МВФ прогнозирует сильнейшее падение экономики из-за пандемии коронавируса

Мировой экономике грозит большая рецессия из-за пандемии коронавируса, что может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции. Об этом говорится на сайте МВФ.

"Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является отрицательным – падение будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже", – отметила руководитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, человеческие потери из-за пандемии коронавируса уже чрезмерные, "все страны должны совместно работать для защиты людей и ограничения экономических убытков".

Распространение коронавируса в мире повлияло и на украинскую экономику. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

Нацбанк потребовал от банков возвращать вклады клиентам

Национальный банк, который 25 марта передал 14 банкам 130 млн долларов наличными, пообещал жестко реагировать на заявления клиентов, которым банки не возвращают вклады. Об этом сообщает "Финансовый клуб".

"Никаких ограничений на доступ к счетам, распоряжение деньгами ни для бизнеса, ни для населения нет. Мы уже получаем жалобы от населения, что банк отказал в возврате депозита. Это недопустимо", – сказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Помимо этого, она указала, что Нацбанк настаивает на том, чтобы банкоматные и POS-терминальные сети были заполнены наличными деньгами.

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Газ для населения в Украине станет дешевле: озвучена цена

Стоимость газа для украинцев марте 2020 года продолжит снижаться, несмотря на рост курса доллара. Так, "Нафтогаз Украины" снизит цену поставки природного газа для нужд населения и производителей тепла до 3,40 грн/куб. м (без НДС, платы за транспортировки и наценки газсбытов). Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года (3,95 грн/куб. м), сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Даже с учетом стоимости услуг облгазов на доставку этого газа, это самая низкая цена с 2016 года", – написал Коболев на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что снижению цены способствовали большие запасы топлива в подземных хранилищах газа, а также снижение стоимости энергоносителя на европейском рынке. Также цена 3,40 грн/куб. стала возможна за счет проведенных в марте ООО "Оператор ГТС Украины" торгов по закупке газа, на которых цена ресурса опустилась ниже цены, сформировавшейся в Европе на газовом хабе ТТF.

"Правительство установило результаты торгов на TTF как максимально допустимый уровень. Однако в Украине в марте "Оператор ГТС" провел торги на значительные объемы газа, на которых цена опустилась ниже, чем в Европе. Поэтому из двух индикаторов "Нафтогаз" выбрал меньший. Это наш вклад в поддержку украинцев, которые вынуждены оставаться дома из-за карантина – минус 14% оптовой цены на газ для населения и других защищенных потребителей", – написал Коболев.

Как известно, к этой цене на газ в конечном итоге также прибавляется стоимость транспортировки, наценка газсбытов (2,5%) и НДС (20%).

Из-за карантина в Украине увеличили субсидии

Несмотря на то что госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса, Кабинет министров поддержал инициативу назначения субсидий на оплату коммуналки украинцам, которые потеряли работу в период карантина. Чтобы получить субсидию, нужно зарегистрироваться в службе занятости – это можно сделать онлайн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Кроме этого, на время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 гривен. Механизм должен заработать после одобрения Верховной Радой закона о Стабилизационном Фонде", – написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Текст постановления Кабмина также запрещает в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий, подчеркнул Шмыгаль.

Гречка подорожала в 1,5 раза: антимонопольщики заинтересовались ценами на продукты

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) анализирует рост цен на продукты в Украине, который начался после введения карантина из-за коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении комитета.

"На сегодня в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь", - говорится в сообщении.

При этом в АМКУ обратились к торговым сетям, которые продают товары первой необходимости.

"Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное", - отметили в комитете.

Подробнее о ситуации с ценами на продтовары узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале: "Чеснок и лимон дорожают, зато свекла – дешевая: что происходит с ценами на продукты в карантин".

Напомним, чтобы купить свежие овощи, людям приходится выстаивать очереди в супермаркеты. В период эпидемии рынки закрыты, а в магазины пускают только по несколько человек. Впрочем, в Минэкономики уже заговорили о возобновлении работы рынков.

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