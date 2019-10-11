Замглавы НБУ о программе МВФ: Речь не идет о закрытии краткосрочных дыр

По словам Сологуба, программа будет обсуждаться в Вашингтоне через неделю

Дмитрий Сологуб / Фото: пресс-центр НБУ

Новая программа Международного валютного фонда (МВФ) станет стимулом для роста инвестиций в Украину. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью РБК-Украина.

"Достижение договоренности с МВФ ложится не в канву, что нам срочно нужны деньги, а в то, что мы таким образом создаем положительный стимул для инвесторов работать с экономикой Украины, посылаем им правильный сигнал. Мне кажется, у правительства такая же логика, речь не идет о закрытии каких-то краткосрочных дыр", – сказал он.

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По его словам, Кабинет министров и президент Владимир Зеленский уделяют достаточно много внимания программе МВФ и рассчитывают на нее.

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"Это не только краткосрочный вопрос и не только вопрос денег. Учитывая положительные тенденции в экономике и приход нерезидентов, ситуация с финансированием выглядит неплохо. Но важный фактор, о чем мы говорили, – это ускорение роста экономики", – подчеркнул Сологуб.

Он добавил, что у МВФ есть другие вопросы, не связанные с полномочиями НБУ, но это уже вопрос переговоров в Вашингтоне, которые пройдут через неделю.

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"Со стороны Нацбанка никаких проблем нет. Мы выполняем свои обязательства по консистентной монетарной политике, таргетированию инфляции, реформе финансовой системы", – заключил замглавы НБУ.

Новости "Сегодня" писали, что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, на следующей неделе (14-20 октября) украинские министры отправятся в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка и МВФ, где продолжит переговоры о новой программе фонда для Украины.

Напомним, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что валовой внутренний продукт на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Как прогнозируют в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая".

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