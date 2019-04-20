Зарплаты, цены, тарифы и субсидии: что изменилось за неделю

Стало известно, кто в Украине зарабатывает не меньше IT-шников

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.

Кто заплатит пеню за просроченные платежи по ЖКХ? Насколько выросли зарплаты? Кто не получит субсидии? Читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Пеня возвращается: украинцам ужесточат наказание за долги по "коммуналке"

Задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла 69 млрд гривен. И эта сумма совсем скоро может вновь увеличиться. Уже в мае пеня возвращается для неплательщиков. Вопрос – насколько вырастут суммы в платежках недобросовестных потребителей?

Киевлянка Татьяна Зиновьева подсчитывает долги за коммунальные услуги. Общая сумма поражает – 35 тысяч гривен. Женщина объясняет, что не может платить из-за маленькой пенсии. А уже совсем скоро долг может увеличиться из-за пени.

Насчитывать пеню начнут с 21 мая. Правда, штрафы будут начисляться только на новую задолженность – ту, которая появится со следующего месяца.

Платить дополнительные суммы придется, если сумма долга составит более 340 гривен. Тогда ежедневно будет начисляться еще 0,01% от задолженность. За год пеня составит 3,65%. К примеру, к 1000 гривен каждый день будет прибавляться 10 копеек. Но суммарный размер пени не может превышать общую сумму долга.

"А почему я должна платить пеню за такие цены? Как я могу заплатить, если мне не хватает на еду?" – возмущается пенсионерка Татьяна Лебедева.

Эксперты же успокаивают: штрафы ждут не всех.

"Это будет решать тот или иной оператор по предоставлению соответствующих жилищно-коммунальных услуг. Информация о взыскании должна быть прописана в договоре", – объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

Юристы говорят, что если пеню насчитали, но вас не предупредили, платить ее не стоит.

"Самим предприятиям, предоставляющим услуги, очень сложно доказать и обосновать объемы счетов, которые они выставляли жителям. Пусть предприятие обращается в суд", – говорит адвокат Вита Струкова.

Впрочем, должникам следует больше бояться не пени, а штрафов. Компании имеют право на их взыскание без предупреждения.

"У них есть возможность насчитывать, кроме того, что написано в договоре, еще 3% и индекс инфляции", – предупреждает адвокат.

Эксперты напоминают, что должников лишают субсидий. К тому же есть риск остаться и вовсе без света или газа. Ранее "Сегодня" уже пообщались с юристами и разузнали, когда могут забрать жилье за неоплаченную коммуналку, можно ли этого избежать, и как происходит процедура конфискации имущества.

В Украине выросли зарплаты военнослужащих

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три года увеличилось в 1,6 раза. Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, подводя итоги трехлетней работы Кабмина под его руководством.

По словам премьера, минимальные размеры денежного обеспечения выросли в 1,4 раза у контрактников ВСУ – до 10,1 тыс. гривен, в два раза у сотрудников Госпогранслужбы – до 9,5 тыс. гривен, в 2,9 раза у сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) – до 9 тыс. гривен.

С 2016-го по 2019 год нацгвардейцам, спасателям, пограничникам и военнослужащим предоставлено 5,7 тыс. квартир. При этом в 2018 году впервые было выделено 1,6 млрд гривен на жилье полицейским и работникам ГСЧС, подчеркнул Гройсман.

"Началась программа обеспечения жильем на условиях лизинга. Мы передали 130 тыс. земельных участков для участников АТО", – цитирует премьера пресс-служба правительства.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что минимальная зарплата в Украине за три года выросла в три раза – с 1378 грн до 4173 грн, но, по его мнению, одна должна увеличиться еще в два раза.

Летние субсидии: какие будут изменения и кому могут отказать

Последние несколько лет с окончанием отопительного сезона начинается "сезон" пересчета субсидий. Какие изменения ждут украинцев в мае и кому могут отказать?

Перерасчет субсидий предполагает также, что получателей субсидий будут проверять: соответствует ли действительности информация, указанная в декларациях, не "забыли" ли претенденты на субсидию указать все свои источники доходов, не произошли ли в семье существенные изменения к лучшему и т.д.

Так, обращаться за субсидией с новым заявлением и декларацией о доходах за субсидией нужно будет гражданам, которые удовлетворяют хоть одному из перечисленных критериев:

субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на тех, кто фактически проживает в квартире;

в семье есть неработающие лица трудоспособного возраста, которые не имеют доходов или же их доходы меньше минимальной зарплаты (4173 грн);

в течение последнего года в семье произошли изменения в составе семьи;

проживание в арендованной квартире;

статус внутренне перемещенных лиц.

Остальным обещают переоформить субсидии автоматически.

Отказать в начислении субсидий могут в таких случаях:

если человек не платит ЕСВ и не состоит на учете в центре занятости

за последние полгода совершена покупка на сумму свыше 50 тыс. грн

владельцам дома площадью более 200 кв. м или квартиры – более 120 кв. м

если в семье есть машина, выпущенная менее 5 лет назад.

По данным Укрстата, в феврале 2019 года субсидии получали 3 735 110 домохозяйств. В Минсоцполитики заявили, что около 3 млн домохозяйств субсидии в мае будут переназначены автоматически. Таким образом, повторно подтверждать свое право на субсидию придется только 20% получателей субсидий.

Кому перестанут платить субсидии "живыми" деньгами? Для большинства получателей субсидии за апрель и май (в мае и июне) будут выдаваться в виде доплат к пенсиям или "живых" денег в Ощадбанке. Однако должников накажут. С мая вступает в силу правило, что домохозяйство, которое допустило задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере свыше 340 грн, будет лишено возможности получать субсидию наличными деньгами.

Если появились долги – для начала субсидия будет переведена в безналичную форму. То есть деньги поступят на персональный счет, но человек сможет воспользоваться по своему усмотрению только теми деньгами, которые удалось сэкономить, и лишь по окончании сезона.

В Киеве, например, уже подсчитали, что в марте порядка 75% получателей субсидий оплатили коммунальные услуги вовремя и в полном объеме. Значит, многие из 25% рискуют лишиться выплаты субсидий "живыми" деньгами.

Кроме того, как раньше писал сайт "Сегодня", с 1 мая на долги по коммунальным услугам будет назначаться пеня в размере 0,01% за каждый день просрочки платежей. То есть не заплатил за апрель до 20 мая – с 21 мая начнет начисляться пеня. А когда будут назначаться субсидии на следующий период, должников угрожают совсем лишать субсидии.

А что касается выплаты пенсий и субсидий, в Пенсионном фонде сообщили детали: на выплату пенсий в Украине по состоянию на 15 апреля направили 21,89 млрд гривен, а на выплату субсидий – 2,73 млрд гривен, что составляет 59% и 62,4% от месячной потребности соответственно.

"Финансирование и выплата пенсий и субсидий осуществляются согласно утвержденным графикам", – сказано в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

Лоукостер Wizz Air почти вдвое повысил цену на популярную услугу

Лоукостер Wizz Air увеличил максимальную плату за услугу приоритетной посадки Wizz Priority почти в два раза – с 17 до 30 евро. Об свидетельствуют данные, опубликованные на сайте авиакомпании. Указано, что услуга стоит в зависимости от рейса 5-30 евро. Ранее этот диапазон составлял 5-17 евро.

Как известно, услуга приоритетной посадки разрешает взять в ручную кладь два предмета:

габаритами до 55х40х23 см весом до 10 кг;

габаритами до 40х30х20 см весом до 10 кг.

Напомним, что с 1 ноября 2018 года без оплаты услуги приоритетной посадки Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу Wizz Priority.

Сумка, которую можно бесплатно взять в салон Ryanair, чуть меньше, чем у Wizz Air – максимум 40x25х20 см и 10 кг. Впрочем, раньше эти габариты были еще скромнее – 35х20х20 см. У Ryanair платная "приоритетная посадка" позволяет взять в салон еще одну единицу ручной клади – чемоданчик 55х40х20 см. Сдать в багаж у Ryanair можно сумку до 10 кг за 8 евро.

Требования ужесточила и МАУ — за ноутбук в руках придется доплатить.

Из-за этих правил лоукостеры ранее были оштрафованы, где антимонопольщики пришли к выводу, что перевозчики обманывают потребителей. В Украине началось аналогичное расследование.

Кто получает самые высокие зарплаты в Киеве: центр занятости раскрыл данные

Пока рынок труда Украины перешел в режим заморозки, киевский центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех.

На первом месте, традиционно, IT-шники. Их средние зарплаты составляют не меньше 35 тысяч гривен. Пресс-секретари получают в среднем на 10 тысяч меньше – около 25 тысяч гривен. Неплохие заработки также у маркетологов и монтажников-высотников – 24,5 тысячи и 15,5 тысячи гривен соответственно.

Напомним, средняя зарплата в Киеве достигает 14,5 тысячи гривен. Это на пять тысяч больше, чем в среднем по стране (9429 гривен).

При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10,5 тысячи гривен:

В свою очередь, министр социальной политики Андрей Рева считает, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тыс. грн, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу.

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