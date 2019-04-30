Зеленский официально объявлен президентом Украины, император Японии отрекся от престола: итоги дня

Набрал 73,22% голосов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский

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Общество

8 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Набрал 73,22% голосов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский и избран на пост президента Украинского государства, официально объявили в Центральной избирательной комиссии. За второго кандидата на пост главы государства – пятого президента Украины Петра Порошенко, – проголосовали 24,45% избирателей. "Мы сегодня отправим эту информацию изданиям "Голос Украины" и "Урядовый курьер", – сообщила председатель ЦИК. Новоизбранный Президент Украины вступает на пост не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

43,7 тысячи человек заболели с начала года по 25 апреля корью в Украине, от осложнений кори умерло 16 человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Произошло 453 дорожно-транспортных происшествия в течение 29 апреля в Украине, погибли 11 человек, 75 – ранены. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Ликвидировали 2728 пожаров в Украине на прошлой неделе с 22 по 28 апреля подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), при которых погибло 26 человек. В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.

2531 взрывоопасный предмет времен прошлых войн был обнаружен и обезврежен подразделениями ГСЧС на прошлой неделе с 22 по 28 апреля.

Пострадали 15 украинцев в РФ в Орловской области в результате ДТП с участием КамАЗа и пассажирского автобуса. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины. В автобусе находилось 52 граждан Украины.

Оценивается в 5 млн тонн общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, сообщили в ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Вопросы дальнейшего использования, транспортировки или утилизации некачественной нефти обсуждались, в том числе 29-30 апреля на переговорах концерна "Белнефтехим" с Минэнерго РФ и российскими компаниями-поставщиками. Об итогах переговоров пока не сообщается.

Открыли для посетителей здание Киевского речного вокзала его территорию превратили в арт-пространство. В здании вокзала открыта галерея современного искусства, а на набережной организована зона уличной еды.

Мир

Не менее 38 человек погибли в результате циклона "Кеннет" в Мозамбике. Шторм обрушился на северное побережье африканской страны на прошлой неделе, скорость ветра достигала 280 километров в час. Всего в опасной зоне оказались около 700 тысяч человек.

Завершил ритуалы, связанные с отречением от престола японский 85-летний император Акихито. 1 мая престол займет его старший сын, 59-летний наследный принц Нарухито. Эра правления нового императора Японии будет называться Рэйва, что означает "порядок и гармония".

Увеличила на 12% – до нового рекорда Кения, крупнейший поставщик черного чая на мировой рынок, по итогам 2018 года его производство. На фоне благоприятных погодных условий прошлого года объем выпуска достиг 493 тыс. тонн. Общий экспорт кенийского чая подскочил в прошлом году на 14,5%, до 475 тыс. тонн. Основными экспортными направлениями для Кении остаются Пакистан, Египет и Великобритания.

Угрожает статусу фунта стерлингов как мировой резервной валюты предстоящий выход Великобритании из Евросоюза. Об этом свидетельствует проведенный изданием Central Banking Publications опрос управляющих резервами центробанков. Они заявили, что пересмотрят свое отношение к британской валюте в случае Brexit. Более трети опрошенных предупредили, что намерены уменьшить долю фунта в валютных резервах своих центробанков из-за Brexit.

Китай запустил два спутника для научных исследований пуск был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это был уже 303-й запуск. Спутники будут использовать для научных экспериментов, исследований земельных ресурсов, а также топографической съемки и картографии.

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