Эра "Установления мира" подходит к концу: император Акихито отрекся от престола
Акихито произнес свое прощальное послание на тожественной церемонии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник объявил об отречении императора Акихито от престола после 30 лет правления.
"Император, согласно особому закону, сегодня отрекается от престола", – заявил премьер-министр на торжественной церемонии в императорском дворце.
"Сегодня я покидаю императорский трон", – сказал 85-летний император, выступая во дворце перед гостями и членами императорской семьи.
"Со дня вступления на престол 30 лет назад я исполнял свои обязанности с глубочайшим чувством доверия и уважения к народу, и я считаю, что мне очень повезло это испытать", – добавил он, передает японский канал NHK.
Также император Акихито выразил благодарность японскому народу.
В Японии, таким образом, завершается эра Хэйсэй – "Установление мира", которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену ей после коронации Нарухито придет эра "Рэйва" – "Прекрасная гармония".
В связи с этим в Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года японский парламент принял особой закон, который позволял Акихито отречься от престола.
Мы рассказывали, что в связи с отречением императора предприимчивые жители города Сэки с острова Хонсю решили подзаработать, продавая консервы с воздухом уходящей эпохи.
Также мы писали, что правительство Японии намерено пригласить на предстоящие 22 октября празднества по случаю вступления на престол нового императора глав 195 стран, с которыми Токио имеет дипломатические отношения.
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