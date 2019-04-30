Эра "Установления мира" подходит к концу: император Акихито отрекся от престола

Акихито произнес свое прощальное послание на тожественной церемонии

Принц Нарухито и его отец император Акихито. Фото: AFP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник объявил об отречении императора Акихито от престола после 30 лет правления.

"Император, согласно особому закону, сегодня отрекается от престола", – заявил премьер-министр на торжественной церемонии в императорском дворце.

"Сегодня я покидаю императорский трон", – сказал 85-летний император, выступая во дворце перед гостями и членами императорской семьи.

"Со дня вступления на престол 30 лет назад я исполнял свои обязанности с глубочайшим чувством доверия и уважения к народу, и я считаю, что мне очень повезло это испытать", – добавил он, передает японский канал NHK.

Также император Акихито выразил благодарность японскому народу.

В Японии, таким образом, завершается эра Хэйсэй – "Установление мира", которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену ей после коронации Нарухито придет эра "Рэйва" – "Прекрасная гармония".

В связи с этим в Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года японский парламент принял особой закон, который позволял Акихито отречься от престола.

Мы рассказывали, что в связи с отречением императора предприимчивые жители города Сэки с острова Хонсю решили подзаработать, продавая консервы с воздухом уходящей эпохи.

Также мы писали, что правительство Японии намерено пригласить на предстоящие 22 октября празднества по случаю вступления на престол нового императора глав 195 стран, с которыми Токио имеет дипломатические отношения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Эра "Установления мира" подходит к концу: император Акихито отрекся от престола". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"