Украинцы попали в ДТП в России: появилась информация о состоянии потерпевших

Трое людей находятся в больницах, остальных медики отпустили

Фото: УНН

В результате ДТП в Орловской области в России с участием автомобиля "КамАЗ" и пассажирским автобусом Yutong пострадали 15 граждан Украины. 12 из них уже могли оставить местную больницу, сообщила "Украинская правда".

Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич отметил, что один находится пассажир в тяжелом состоянии в Крамской райбольнице, еще двое – в Орловской областной больнице, остальным оказали медицинскую помощь и разрешили покинуть больницу.

Также консульской службе рассказали, что остальные пассажиры размещены в гостиницах города Орел.

Как сообщил Кирилич, в автобусе в момент ДТП находилось 52 граждан Украины.

"Консул поддерживает постоянную связь с дежурными УМВД и МЧС. Родственников пострадавших проинформировали", – сообщил он.

Напомним, в Ровенской области случилось масштабное ДТП, в результате которого международная трасса оказалась заблокирована. По предварительным данным, ДТП устроил водитель легкового автомобиля, выехав на встречную полосу и врезавшись в фуру.

Кроме этого, мы писали, что в оккупированном Россией Крыму произошло смертельное столкновение легковушки и микроавтобуса. Авария унесла жизни пяти человек.

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